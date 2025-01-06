澤倫斯基：我真的指望他（川普）

（德國之聲中文網）上周日（1月5日）播出的最新一集播客萊克斯‧弗裡德曼（Lex Fridman）節目中，烏克蘭總統澤倫斯基說，對於確保烏克蘭的安全，並為通过谈判达成解決方案鋪平道路，美國候任總統川普可以起到決定性作用。他還表示，通過談判達成的解決方案也將得到歐洲國家的支持。

澤倫斯基在採訪中說：「川普和我將達成協議並（...）與歐洲一起提供強有力的安全保障，然後我們就可以與俄羅斯人談判了。」

川普将於兩周後，於1月20日正式宣誓就職。

在美國總統競選期間，川普曾宣佈他當選上任後「24小時內」恢復烏克蘭和平。這一表述在烏克蘭引起懷疑。基輔方面擔心可能會被迫達成一項對該國不利的協議。

不過在播客節目中，澤倫斯基則對川普大加稱讚。他說：我真的指望他（特朗普），我相信我們的人民也指望他，他有足夠的權力向普丁施壓。

澤倫斯基繼續說道，歐洲領導人都在等著看川普想要什麼。在他与川普交談後，大家總是問他進展如何。澤倫斯基說：「這顯示了唐納德‧川普的影響力，這在美國總统身上从未發生過。」 「這也讓人們相信他能夠結束這場戰爭。」

澤倫斯基還表示，川普击敗對手哈里斯贏得美國總統大選，因為他比民主黨「強大得多」。澤倫斯基表示，川普展現了「智力和體力」上的強勢。重要的是要表明“如果你想擁有一個強大的國家，你就必須強大。而他很強大。」

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在播客中，澤倫斯基還提出立即讓烏克蘭加入北約。但由於北約目前只能在烏克蘭控制的部分採取行動，這意味著，雖然盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松和克裡米亞五個地區仍是烏克蘭領土，但是北約無法在這些地區行動。

他表示，為了實現和平，除了加入北約作為進一步的安全保障之外，烏克蘭還必須獲得美國和歐盟提供的強有力的武器供應。 「因為沒有安全保障，普丁就會回來。」澤倫斯基說。而且為了進一步鞏固可能的和平或停火，有必要對俄羅斯实施进一步制裁，以防止普丁進一步用石油和天然氣銷售收入充實他的戰爭基金。

澤倫斯基在播客中被問到是否會參加川普的就職典禮。他表示，自己当然想去。但是考慮到戰爭中的很多情況，他不能去參加。他說：「我不是那種不請自來的人。普丁才是。我們沒有邀請他。他自己來了。我不能做這樣的事。」

播客主持人萊克斯‧弗裡德曼 (Lex Fridman) 是烏克蘭裔猶太人。他出生在前蘇聯時期，並在莫斯科長大。上世紀90年代弗裡德曼隨家人移居美國。他曾在播客節目中採訪過川普、以色列總理納坦雅胡和阿根廷總統米萊。

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