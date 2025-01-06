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澤倫斯基：我真的很信賴他（川普）

2025年1月6日

烏克蘭總統澤倫斯基最近在接受美國著名播客博主萊克斯·弗里德曼採訪時表示，他相信「強大」的美國當選總統川普能夠迫使俄羅斯進行和平談判並結束烏克蘭戰爭。

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去年9月，澤倫斯基曾在紐約與川普见面。
去年9月，澤倫斯基曾在紐約與川普见面。圖片來源： Shannon Stapleton/REUTERS

（德國之聲中文網）上周日（1月5日）播出的最新一集播客萊克斯‧弗裡德曼（Lex Fridman）節目中，烏克蘭總統澤倫斯基說，對於確保烏克蘭的安全，並為通过谈判达成解決方案鋪平道路，美國候任總統川普可以起到決定性作用。他還表示，通過談判達成的解決方案也將得到歐洲國家的支持。

澤倫斯基在採訪中說：「川普和我將達成協議並（...）與歐洲一起提供強有力的安全保障，然後我們就可以與俄羅斯人談判了。」

川普将於兩周後，於1月20日正式宣誓就職。

在美國總統競選期間，川普曾宣佈他當選上任後「24小時內」恢復烏克蘭和平。這一表述在烏克蘭引起懷疑。基輔方面擔心可能會被迫達成一項對該國不利的協議。

不過在播客節目中，澤倫斯基則對川普大加稱讚。他說：「我真的很信賴他（特朗普），我相信我們的人民也真的很信賴他，所以他有足夠的權力（……）向普丁施加壓力。 」

澤倫斯基繼續說道，歐洲領導人都在等著看川普想要什麼。在他与川普交談後，大家總是問他進展如何。澤倫斯基說：「這顯示了唐納德‧川普的影響力，這在美國總统身上从未發生過。」 「這也讓人們相信他能夠結束這場戰爭。」

澤倫斯基還表示，川普击敗對手哈里斯贏得美國總統大選，因為他比民主黨「強大得多」。澤倫斯基表示，川普展現了「智力和體力」上的強勢。重要的是要表明“如果你想擁有一個強大的國家，你就必須強大。而他很強大。」

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在播客中，澤倫斯基還提出立即讓烏克蘭加入北約。但由於北約目前只能在烏克蘭控制的部分採取行動，這意味著，雖然盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松和克裡米亞五個地區仍是烏克蘭領土，但是北約無法在這些地區行動。

他表示，為了實現和平，除了加入北約作為進一步的安全保障之外，烏克蘭還必須獲得美國和歐盟提供的強有力的武器供應。 「因為沒有安全保障，普丁就會回來。」澤倫斯基說。而且為了進一步鞏固可能的和平或停火，有必要對俄羅斯实施进一步制裁，以防止普丁進一步用石油和天然氣銷售收入充實他的戰爭基金。

澤倫斯基在播客中被問到是否會參加川普的就職典禮。他表示，自己当然想去。但是考慮到戰爭中的很多情況，他不能去參加。他說：「我不是那種不請自來的人。普丁才是。我們沒有邀請他。他自己來了。我不能做這樣的事。」

播客主持人萊克斯‧弗裡德曼 (Lex Fridman) 是烏克蘭裔猶太人。他出生在前蘇聯時期，並在莫斯科長大。上世紀90年代弗裡德曼隨家人移居美國。他曾在播客節目中採訪鍋川普、以色列總理納坦雅胡和阿根廷總統米萊。

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