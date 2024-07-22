澤倫斯基：德国的『愛國者』到了

烏克蘭總統澤倫斯基周日晚（7月21日）在每晚的影片致辭中感謝德國交付第三套愛國者防空系統。他還在X發文，對拜登總統對烏克蘭的支持表示感謝，並希望美國繼續發揮強有力的領導作用。

（德國之聲中文網）澤倫斯基周日晚間表示，德國的愛國者導彈防禦系統已經抵達烏克蘭並且很可能已報告處於準備就緒狀態。"我們將能夠在天空中做更多事情"，澤倫斯基说，"當然，還有很多工作要做，防衛也遠未得到保證，但這對烏克蘭來說依然是一場勝利"。

"我要感謝德國和美國採取的這一步驟，"澤倫斯基在影片致辭中總結道。

烏克蘭需要更多防空系統

澤倫斯基最近幾周多次強調，烏克蘭需要額外的防空系統來全面保護其領空。7月8日，俄羅斯向烏克蘭發射了40多枚導彈，其中一枚導直接命中烏克蘭最大的兒童醫院--基輔的奧赫馬特迪特兒童醫院，導致醫院內包括醫生在內的兩人遇難，十多人受傷。對基輔的導彈襲擊是自俄軍2022年2月入侵烏克蘭以來最慘重的導彈襲擊之一。除奧赫馬特迪特兒童醫院外，基輔其他公共基礎設施以及第聶伯羅、克拉馬托爾斯克、克裡維裡赫和波克羅夫斯克等城市的商業和住宅建築也遭到破壞。聯合國駐烏克蘭人道協調員布朗對這些襲擊予以譴責並表示，兒童在這場戰爭中喪生和受傷是不可容忍的。根據國際人道法，醫院和平民必須受到特別保護。

據聯合國聯合國烏克蘭人權監測團的報告，在3月1日至5月31日期間，在烏克蘭控制的領土以及被俄羅斯佔領的烏克蘭領土上，至少有436名平民喪生，另有1760人受傷。其中91%的傷亡事件發生在烏克蘭控制的領土上，而9%發生在俄羅斯佔領的領土上。在同一報告時期內，俄羅斯當局報告稱，烏克蘭武裝部隊在俄羅斯境內發動的襲擊造成91名平民死亡，455人受傷，主要發生在別爾哥羅德、布良斯克和庫爾斯克州。

澤倫斯基给出的烏克蘭所需愛國者係統的數量從6套到25套不等。尚不清楚的是，有多少套愛國者係統已經交付給烏克蘭，以及它們是否仍可使用。到目前為止，北約盟國只承諾再提供五套防空系統，其中包括來自德國的這一套。之前，德國已向烏克蘭交付了兩套愛國者導彈系統。

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德國2025年財政預算減少對烏軍援

在對烏克蘭的財政支持方面，德國在全球排名第二，僅次於美國。根據基爾世界經濟研究所(ifw-kiel)的統計， 2022年1月至2024年1月，美國對烏克蘭的軍事援助金額為422億歐元，德國的軍事援助金額為171億歐元。

7月17日，德國政府敲定2025年財政預算，預計將於11月在德國議會進行表決。 預算草案顯示，明年德國財政預算總額為4806億歐元，少於今年的4889億歐元（包括最新補充預算）。預算草案還顯示，德國明年對烏軍援預算額將從今年的約80億歐元削減至40億歐元。德國政府原計劃今年為烏克蘭提供40億歐元軍援，但後來增加一倍。德國為烏克蘭提供的支持還包括接收來自戰區的難民。自戰爭爆發以來，德國已接納了約110萬烏克蘭人，數量超過歐洲任何其他國家。

澤倫斯基感謝拜登對烏克蘭的支持

澤倫斯基周日（7月21日）還在X上對美國總統拜登退出總統競選發表了評論。他稱讚拜登放棄競選連任的"艱難但堅定的決定"，並感謝拜登對基輔的支持。澤倫斯基写道："我們將永遠感謝拜登總統的領導。他在歷史上最驚心動魄的時刻支持了我們的國家，幫助我們阻止了普丁佔領我們的國家，並在這場可怕的戰爭中繼續支持我們。"

澤倫斯基还表示："我們真誠地希望美國繼續發揮強有力的領導作用，阻止俄羅斯的邪惡得逞。"

共和黨總統候選人川普上周五在電話中告訴澤倫斯基，如果重返白宮，他將結束烏克蘭戰爭。川普经常讚揚俄羅斯總統普丁，並且不願公開批評俄羅斯的入侵。這令烏克蘭盟友擔憂，一旦川普当選總統，他將迫使烏克蘭接受部分失敗。

(綜合報導）

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