澤倫斯基呼籲中國勸北韓退兵

就北韓派兵支援俄羅斯作戰一事，烏克蘭總統澤倫斯基12月27日呼籲中國對平壤方面施壓。根據此前報導，北韓已經向俄羅斯境內的庫爾斯克地區派遣了約1萬名士兵，以打擊突入當地的烏克蘭軍隊。美國方面則稱，採用人海戰術的北韓軍隊傷亡慘重。

（德國之聲中文網）澤倫斯基在12月27日晚間發布的短片中表示，北韓民族不應該在歐洲的戰爭中失去自己的人民，而中國可以在這個問題上施加影響力。「如果中國真的像在其聲明中那樣希望戰爭不升級，就必須對平壤施加適當的壓力。」

澤倫斯基在講話中還指出，莫斯科目前主要利用北韓軍隊試圖收復部分被烏軍佔領的俄羅斯庫爾斯克地區，「我們可以看到，俄羅斯軍方和北韓當權者對這些北韓士兵的生死毫無關心。」

美國白宮國家安全委員會發言人柯比 圖片來源： Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/picture alliance

美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)則在12月27日表示，據信北韓軍隊已經在庫爾斯克戰場對烏軍陣地發動了大規模攻勢，但是無保護徒步攻擊的人海戰術已被證明極其無效，這導致北韓軍隊傷亡慘重，估計「過去一星期已有逾千名北韓士兵傷亡。」柯比還補充說，根據一些報導，部分北韓士兵選擇自殺而不是投降，這可能是因為擔心被俘後會讓留在國內的家人遭到懲罰。

澤倫斯基在12月23日曾經稱，俄烏戰場上已有超過3000名北韓士兵傷亡。但該數字無法予以獨立核實。

另外，韓聯社報導引述韓國國家情報院稱，一名被烏軍扣押的受傷北韓士兵已由於傷勢過重身亡。該情報院的消息顯示：經盟國情報機構證實，12月26日被生擒的北韓士兵因傷勢惡化剛剛去世。

報導指出，根據烏克蘭軍方消息，這名士兵是在俄羅斯西部前線庫爾斯克地區的行動中被俘的，但沒有具體說明事件發生的時間。

（德新社、法新社、韓聯社）

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