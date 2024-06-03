澤倫斯基到訪馬尼拉 北京否認向他國施壓

烏克蘭總統澤倫斯基周一抵達馬尼拉，與菲律賓總統馬科斯會晤。澤倫斯基就菲律賓將出席瑞士舉行的烏克蘭和平峰會表示感謝。此前，澤倫斯基指責北京向其它國家施壓，阻止他們參加和平峰會。

（德國之聲中文網）周一（6月3日），烏克蘭總統澤倫斯基向菲律賓總統馬科斯表示感謝，菲律賓將出席本月晚些時候在瑞士舉行的高級別和平峰會。澤倫斯基稱，這是菲律賓發出的一個"很強的訊號"。

澤倫斯基與馬科斯在馬尼拉的會面是二人首次會晤。澤倫斯基為菲律賓對俄羅斯"佔領烏克蘭領土的明確立場"表示感謝。馬科斯則承諾對烏克蘭的持續支持。

澤倫斯基在二人的會晤中用英語表示："我很高興今天聽到你將參加我們通向和平的基礎步驟。"目前尚不明確馬科斯本人與會還是派遣代表。

澤倫斯基還表示，烏克蘭今年將在馬尼拉開設使館。

此前，澤倫斯基周末出人意料地出席新加坡香格里拉安全會議，以爭取對即將在瑞士舉行的為期兩天的和平峰會的支持。

在香格里拉安全會議上，馬科斯發表了主旨演講，批評"其它行為方"在南中國海非法、脅迫和有進攻性的行動，但他未點名中國。

馬科斯在與澤倫斯基的會晤中表示，對烏克蘭領導人訪問馬尼拉感到榮幸。"很高興能會面磋商對兩國重要的事務，希望我們能共同找到解決方案。"

澤倫斯基在香格里拉會議的一次記者會上批評北京向他國施壓，阻止他們參加瑞士和平峰會 圖片來源： Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

澤倫斯基指責 北京回應：霸權主義不是中國外交風格

周日在新加坡的一場新聞發布會上，澤倫斯基批評北京幫助俄羅斯，向其它國家及領導人施壓，阻撓他們參加瑞士組織的和平峰會。"俄羅斯利用中國的地區影響力，也利用中國的外交官，盡一切努力干擾和平峰會"，澤倫斯基說道。"令人遺憾的是，中國這樣一個獨立強大的國家是普丁手中的工具。"

據中國媒體報導，中國外交部周一就澤倫斯基的這一批評作出回應。發言人毛寧稱，搞霸權主義和強權政治不是中國的外交風格，完全不存在向別國施壓的情況。

毛寧還表示，中方一直很重視和烏克蘭的關係，中國仍然是烏克蘭最大的貿易夥伴國。

上周五，毛寧在例行記者會上表示，中方認為和平會議應具備"俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論"三個要素，而此次會議安排看來都難以實現。

周一的例行記者會上，在回答有關"澤倫斯基稱俄羅斯一部分武器裝備來自中國"的提問時，毛寧表示，中國不向交戰方提供武器，嚴格管控兩用物項。

俄羅斯沒有受到參加6月15-16日瑞士政府主辦的和平峰會的邀請。俄羅斯稱沒有自身的參與，這一峰會將毫無意義。

澤倫斯基也呼籲美國總統拜登親自與會，但華盛頓尚未確認與會人選。

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（路透社、法新社、美聯社）

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