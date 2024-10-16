澤倫斯基公佈「勝利計劃」 強調不會割讓領土換和平

烏克蘭總統澤倫斯基周三(10月16日)向國會提出他擬定的「勝利計劃」，堅持解決方案不是擱置衝突或割讓領土。他還批評中國、伊朗和北韓支持俄羅斯，稱他們為 「罪犯聯盟」。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周三(10月16日)向國會提出他擬定的"勝利計劃"。他所提出的五大重點包括立即無條件邀請烏克蘭加入北約、強化烏克蘭防禦能力等等。

在向國會議員陳述勝利計劃的演講中，澤倫斯基表示，結束兩年多戰爭的解決方案不是擱置衝突，他也排除會用烏克蘭領土或主權交換和平的可能性。

澤倫斯基促請西方盟友"現在就邀請烏克蘭加入北約"，聲稱莫斯科一直在破壞歐洲安全，這是因為基輔不是這個由美國領導的防禦聯盟的成員。

澤倫斯基也再次呼籲西方，解除對烏克蘭使用長距離武器攻擊深入俄羅斯領土軍事目標的限制。 此外，他要求加強烏克蘭防禦能力。

澤倫斯基表示，烏克蘭建議"在其領土上部署全面非核戰略嚇阻方案"，這將"足以保護烏克蘭免受來自俄羅斯的任何軍事威脅"。

在演講中，澤倫斯基批評中國、伊朗和北韓支持俄羅斯，稱他們為 "罪犯聯盟"。

在演講中，澤倫斯基批評中國、伊朗和北韓支持俄羅斯，稱他們為 "罪犯聯盟"。圖為2024年5月，習近平在北京接待來訪的普丁。 圖片來源： Mikhail Tereshchenko/Sputnik/AP/picture alliance

他表示將在周四的一次峰會上向歐洲領袖提出該計劃。

克里姆林宮則表示: "唯一的和平計劃，就是讓基輔政權意識到其奉行的政策是徒勞無益的，並明白清醒過來的必要性。"

（法新社）

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