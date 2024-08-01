澤倫斯基：不希望中國作調停者

烏克蘭總統澤倫斯基表示，基輔不希望中國作調停者，調解該國與俄羅斯已持續29個月的戰爭。他同時表示，希望北京向莫斯科施加更大壓力，以結束戰爭。

（德國之聲中文網）澤倫斯基周三（7月31日）在接受法國媒體採訪時還表示，烏克蘭在堅持恢復1991年蘇聯解體時邊界的同時，會考慮在條件適當時，在莫斯科完全撤軍前與俄羅斯啟動談判。

澤倫斯基向記者們表示：「如果中國願意，是可以迫使俄羅斯停止這場戰爭的。我不希望中國作調停者，而是希望它向俄羅斯施壓，停止這場戰爭。」

「正如美國正在施加壓力一樣，正如歐洲在施加壓力一樣。。一個國家的影響力越大，越應該加大對俄羅斯施壓。」

與俄羅斯有「無上限」夥伴關係的中國則推動自己的終戰和平計劃，以不激化衝突、直接談判和人道主義援助為基礎。

上月烏克蘭在瑞士舉行的首次和平峰會，北京沒有出席。不過，上周，烏克蘭外長庫列巴訪華。

澤倫斯基重申，被排除在瑞士和平峰會之外的俄羅斯應出席他希望今年晚些時候舉行的後續會議。「否則，我們無法取得可行的結果」，媒體引述他說道。

「屆時我們的所有條件都將就位。這並不意味著在那一特定時刻，我們就可以恢復1991年的邊界。」

他說，對烏克蘭來說一個公正的和平，「包括恢復我們的領土完整，但這並不意味著，必須完全通過武力來實現。」

澤倫斯基：「我們必須盡快結束戰爭」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

澤倫斯基：放棄領土不是選項

俄羅斯軍方目前佔領著烏克蘭略少於20%的領土，自2月攻佔阿夫季夫卡市以來，在其1000公里長的戰線東部地區漸漸挺進。

澤倫斯基在採訪中承認俄軍取得的進展，稱這是由於烏克蘭部隊裝備的延遲，俄羅斯的不計代價，以及基輔的西方夥伴對於所提供武器如何部署的限制。

「整個東部戰線都形勢困難。他們所有的力量都集中在了東部」，澤倫斯基說道，稱俄羅斯正向烏克蘭控制的斯洛維揚斯克市挺進。

上月，俄羅斯總統普丁表示，莫斯科願意談判終戰，但條件是烏克蘭放棄俄羅斯2022年吞併的四個地區。

澤倫斯基表示，放棄領土不是選項。「這是不可能的。這違反我們的憲法。並且，這應該是唯獨由我們自己來做的決定。」

在晚間的每日影片講話中，澤倫斯基則稱讚該國空軍。「單單昨夜，他們就擊落近90架無人機，相當可觀。」儘管如此，他表示，空中防禦仍必須加強。「如果我們防禦無人機能取得如此客觀的成果，那就證明，我們也可以在防禦俄羅斯導彈、軍機上能更強大。」而這取決於烏軍所能獲得的武器。「我們需要可靠的防空系統，需要武器有足夠的射程。」

（路透社、德新社）

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