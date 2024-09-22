漢諾威商用車展：中國電動卡車表現不俗

本屆漢諾威商用車國際車展上有一個趨勢相當明顯：幾乎所有的參展商都推出了電動載重車和運輸車。中國車企的龐大陣容尤為引人注目。他們的電動載重車和大巴車有望今後在歐洲市場上佔據11%的份額。

（德國之聲中文網）經濟咨詢機構PwC發布的最新調研顯示，2030年時， 大約五分之一的載重車將是純電車輛。PwC專家表示，電池載重車的價格將在短期內低於柴油車，因此，對運輸企業來說，將柴油車換成電動車將是一筆合算的生意。戴姆勒載重車公司的總裁道姆（ Martin Daum）表示，其實從購買價格和營運成本而言 ，現在電動車和柴油車之間的差距就已經微乎其微。

不過，就目前而言，電動載重車的銷量還少得可憐。今年上半年，歐洲新頒發的載重車牌照中，只有1.9%是電動車。大眾載重車控股公司Traton總裁列文（Christian Levin）表示，電動車的銷售量還差強人意，政界應為電動車的前景做出明確表態。而道姆則表示，充電網路的建設是電動載重車發展的最大瓶頸。他表示：「鑑於電網建設需要漫長的時間，政府現在就應當採取行動。」

中國車商的表現引人注目

在歐洲，環保標準在不斷提升，减少廢氣排放已經成了各大運輸公司都無法逃避的挑戰。而這恰恰為比亞迪、葦渡、江淮和金龍聯合等一眾中國汽車廠家提供了機遇。波士頓咨詢公司提交的一份調研顯示，中國電動載重車和大巴車廠家將有望在歐洲市場上佔據11%的份額。

為了進軍歐洲市場，各大中國廠商也採取了不同的策略。躋身中國五大商用車生產商之一的安徽江淮汽車股份有限公司（JAC）主打本土化戰略，並為此目的在義大利圖靈開設了設計中心。當一家企業希望對下屬車隊進行更新換代或進行電動化改造時，江淮汽車就會派員進行實地洽談，並提供量身打造的方案，最終由圖靈設計中心具體實施。

包括載重車和大巴車在內的商用車領域，歐盟制定了嚴格的減排目標。 圖片來源： Daimler AG

相比之下， 葦渡（Windrose）採取的則是全球化戰略，借助規模的優勢，該企業得以以較低的價格投放市場。葦渡創始人韓文此前在接受報章採訪時表示："我們的投資只有賣出 10,000 輛卡車才能收回成本。而相比之下，戴姆勒只需售出500台車，就可以收回成本。」

中國車商選對了時機

中國商用電動車廠家現在大舉進攻歐洲市場，絕非偶然。提供新能源物流車數智化營運服務的中國公司DST副總裁康平陸表示：「歐洲的電動車計劃同我們的產品高度吻合。」他這裡所說的歐洲電動車計劃是指歐盟今年年初啟動的大幅降低载重车廢氣排放的計劃，截至2034年，歐洲载重车的廢氣排放量應比2019年降低45%，而2040年時則應減少90%的廢氣排放。而在公共交通領域，減排指標則更加嚴格，從2030年開始，城市公共運輸大巴減排應達到90%，而從2035年起則應全面實現零排放目標。

德國計劃在2035年實現公共運輸系統零排放。圖為位於霍希斯特的一處電動大巴試點。 圖片來源： Arne Dedert/dpa/picture alliance

建設充電設施的工作也早已開始實施。歐盟也為此制定了具體目標。截至2030年，德國將擁有314個載重車充電點，重要高速路段每隔六十至一百公里，至少擁有一處載重車充電設施。

本次漢諾威商用車國際車展上就可以看出，今後德國的各大充電設施內，中國出產的商用車也將成為常客。

（德新社，China-Table)

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