  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

溫家寶

2003至2013年人中國國務院總理。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

Symbolbild China Zensur

段偉紅重新露面？媒體報導或曾涉孫政才案

段偉紅重新露面？媒體報導或曾涉孫政才案

段偉紅的名字曾出現在國際媒體披露溫家寶家人"隱秘財產"的報導中。後傳出2017年她被關押，此後一直失聯，期間僅在她的前夫沈棟出版一本有關中共權錢交易的書前夕給前夫打了一個電話。如今，有媒體報導，有微信公眾號發布了她近來數月公開活動的消息。
政治2023年8月3日
沈棟和前妻段偉紅曾經是溫家寶家族的「白手套」

專訪沈棟：習近平擅權鬥但愚蠢

專訪沈棟：習近平擅權鬥但愚蠢

目前流亡英國的中國商人沈棟在英國牛津接受DW專訪，他認為中國經濟不能靠官方數字分析，要透過第一線的經營者回報現場狀況。在他看來，習近平的一系列政策不但導致財政失靈，中國在國際上也越來越不受歡迎，而拿下台灣的變數也越來越多。
政治2023年7月6日
周恩來是中國共產黨的創建人之一，1949年中華人民共和國建立後即擔任政務院（1954年改國務院）總理。在官方的宣傳和多數中國民眾心目中，周恩來是「鞠躬盡瘁」、清廉無私的道德楷模。但批評者認為，作為黨和政府領導人之一，他未能阻止毛澤東發動文革等給中國帶來巨大災難的政治運動。1976年1月周恩來逝世，遺體運往八寶山火化之日，北京有百萬民眾為其送行。

中共建政以來的歷任總理

中共建政以來的歷任總理

從周恩來到李克強，在中華人民共和國的政治紀年上，國務院總理大多承擔了政策執行者的角色，而自上世紀80年度中國開始改革開放以來，總理更是主管經濟和民生的「大管家」。
政治2023年3月8日7 張圖
王毅從八十年代初期進入外交部，伺候過被外界認為路線方針和個人做派都大不相同的多個「老闆」

長平觀察：王毅曾質疑習近平與普丁結盟？

長平觀察：王毅曾質疑習近平與普丁結盟？

《紐約時報》報導王毅曾在早期對習近平與普丁的結盟表示過懷疑。時評人長平指出，王毅自八十年代初期進入外交部以來，讓每一位「老闆」都滿意。
政治2022年8月24日
Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel

德國「鐵娘子」梅克爾的中國足跡

德國「鐵娘子」梅克爾的中國足跡

從2005年出任德國總理至2021年卸任，梅克爾总共12次訪華，足跡遍佈中國大江南北。現在我們就來盤點一下這位德國政壇「鐵娘子」的歷次中國行。
政治2021年12月8日13 張圖
Roulette Glücksspiel

客座評論：習近平會打碎「紅色賭盤」嗎？

客座評論：習近平會打碎「紅色賭盤」嗎？

日前出版的《紅色賭盤》一書為人們提供了一個關於中共高層腐敗的樣本。而政論家鄧聿文由此想到一個問題：當習近平開始大力清理資本的時候，會打碎這個利益結構的「紅色賭盤」嗎？由此撬動的變局是否會成為中共的「車諾比时间」？
政治2021年9月17日
顯示更多