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溫家寶
2003至2013年人中國國務院總理。
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深度報導
段偉紅重新露面？媒體報導或曾涉孫政才案
段偉紅重新露面？媒體報導或曾涉孫政才案
段偉紅的名字曾出現在國際媒體披露溫家寶家人"隱秘財產"的報導中。後傳出2017年她被關押，此後一直失聯，期間僅在她的前夫沈棟出版一本有關中共權錢交易的書前夕給前夫打了一個電話。如今，有媒體報導，有微信公眾號發布了她近來數月公開活動的消息。
政治
2023年8月3日
2023年8月3日
專訪沈棟：習近平擅權鬥但愚蠢
專訪沈棟：習近平擅權鬥但愚蠢
目前流亡英國的中國商人沈棟在英國牛津接受DW專訪，他認為中國經濟不能靠官方數字分析，要透過第一線的經營者回報現場狀況。在他看來，習近平的一系列政策不但導致財政失靈，中國在國際上也越來越不受歡迎，而拿下台灣的變數也越來越多。
政治
2023年7月6日
2023年7月6日
中共建政以來的歷任總理
中共建政以來的歷任總理
從周恩來到李克強，在中華人民共和國的政治紀年上，國務院總理大多承擔了政策執行者的角色，而自上世紀80年度中國開始改革開放以來，總理更是主管經濟和民生的「大管家」。
政治
2023年3月8日
2023年3月8日
7 張圖
長平觀察：王毅曾質疑習近平與普丁結盟？
長平觀察：王毅曾質疑習近平與普丁結盟？
《紐約時報》報導王毅曾在早期對習近平與普丁的結盟表示過懷疑。時評人長平指出，王毅自八十年代初期進入外交部以來，讓每一位「老闆」都滿意。
政治
2022年8月24日
2022年8月24日
德國「鐵娘子」梅克爾的中國足跡
德國「鐵娘子」梅克爾的中國足跡
從2005年出任德國總理至2021年卸任，梅克爾总共12次訪華，足跡遍佈中國大江南北。現在我們就來盤點一下這位德國政壇「鐵娘子」的歷次中國行。
政治
2021年12月8日
2021年12月8日
13 張圖
客座評論：習近平會打碎「紅色賭盤」嗎？
客座評論：習近平會打碎「紅色賭盤」嗎？
日前出版的《紅色賭盤》一書為人們提供了一個關於中共高層腐敗的樣本。而政論家鄧聿文由此想到一個問題：當習近平開始大力清理資本的時候，會打碎這個利益結構的「紅色賭盤」嗎？由此撬動的變局是否會成為中共的「車諾比时间」？
政治
2021年9月17日
2021年9月17日
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