「清潔能源是骯髒謊言」：抗議者反對特斯拉擴建德國工廠

周五，特斯拉位於德國的超級工廠附近一片混亂：幾百名抗議者試圖闖入廠區，並與警方發生了衝突，造成多人受傷。所謂的「干擾特斯拉」（Disrupt Tesla）行動日周末還會繼續，警方已經抽調大量警力，嚴陣以待。

（德國之聲中文網）在特斯拉位於德國格林海德（Grünheide）的超級工廠周五發生抗議者和警察之間的衝突之後，警方於周六繼續嚴陣以待，準備應對更多的抗議行動。警方發言人表示，會參考周五的情況來對周末的任務進行規劃。

反特斯拉抗議活動的組織者目前對周末的行動計劃保持低調。據悉示威隊伍會先從附近的方施羅伊澤（Fangschleuse）火車站出發，共同行進到特斯拉超級工廠。預計人們還會在工廠附近區域進行更多的抗議行動。

反對特斯拉擴建工廠

周五已經發生了多次抗議者和警員之間的衝突。警方動用了胡椒噴霧和警棍，有多名示威者以及警員在衝突中受傷。到周五晚七點，警方已經拘留了16人。

警方試圖阻擋抗議人群進入廠區 圖片來源： Axel Schmidt/Getty Images

不同抗議者群體的兩名發言人對德新社表示，警方對示威者採取了「過分嚴厲的」行動。為了應對此次抗議活動，警方出動了大量警力，包括從多個聯邦州抽調的數百人。高壓水龍和清場用的坦克車也在現場待命，不過在周五未獲使用。

在周五的抗議活動中，有多名示威者翻越了工廠靠近森林一側的鐵絲網圍欄，試圖闖入特斯拉工廠廠區。警方表示採取行動是為了阻止他們進入廠區。在附近的新哈登貝格（Neuhardenberg）機場，示威者點燃了煙火，並且用顏料潑在特斯拉汽車車身。

從今年2月底開始，特斯拉反對者就在這家電動汽車製造商位於布蘭登堡州格林海德的工廠附近搭建了營地，還在森林裡搭建了樹屋，以表示對於特斯拉擴建廠區、砍伐森林計劃的反對。警方希望拆除這些樹屋。

靜坐的抗議者封堵了通往新哈登貝格機場的行車入口 圖片來源： Patrick Pleul/dpa/picture alliance

本周三，這些反對者發起了「擾亂特斯拉」（Disrupt Tesla）行動倡議。組織者在周五發布的聲明中指出，針對特斯拉工廠的鬥爭也是針對每一家汽車工廠的鬥爭。「為了地球能夠長久地成為我們的棲身之地，我們應該有足夠的勇氣，以創意的方式去重新構建家園。是否需要新的公車、救護車，還是需要新的貨車，這些必須由我們大家一起來決定。」

靜坐與干擾行動

此前警方封鎖了附近的幾個高速公路出口，希望將特斯拉位於歐洲的唯一一家工廠附近區域保護起來。經過廠區附近方施羅伊澤火車站的火車線路也暫時停運。示威者還在廠區附近的L23號公路上進行靜坐，封鎖了道路。在首都柏林，示威者則是在購物中心 Mall of Berlin門前舉行集會，高舉橫幅「清潔能源汽車是一個骯髒的謊言」。特斯拉在該購物中心開設了展示廳。

示威者喊話馬斯克：滾到火星去！ 圖片來源： Patrick Pleul/dpa/picture alliance

「舉行和平的抗議本身無可指摘，公民有權表達自己的觀點」，布蘭登堡州经濟部長施泰因巴赫（Jörg Steinbach）對周五格林海德發生的事件評論道，「這是我們民主的核心組成部分。」

特斯拉方面目前尚未對抗議事件表態。特斯拉德國超級工廠的一名發言人表示，工廠周五停工，不過這是因為假日連休，而非為躲避示威。今年3月，該工廠在遭到縱火破壞之後一度停工數日。此外，在過去一段時間裡，也多次發生停放在多個地點的特斯拉汽車被人縱火的事件。



（德新社）

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