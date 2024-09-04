涉阻台美官員接觸 紐約州前幕僚遭控中國代理人

根據美國檢調單位，被指控的華裔幕僚接受中國政府指示，在紐約州政府內暗自從事有利於中國政府的行動。她藉此獲得了數百萬美元的不法所得。

（德國之聲中文網）一名曾替紐約前州長科莫（ Andrew Cuomo）、現任州長霍楚爾（Kathy Hochul）工作的華裔官員遭控擔任中國政府的代理人，週二（9月3日）在長島遭美國聯邦政府逮捕。

這名官員是41歲的孫雯（Linda Sun），她40歲的丈夫胡驍（Chris Hu）也被逮捕。

檢方指控，孫雯在紐約州政府服務期間也在遵從中國官員指示，曾刻意阻擋台灣政府官員接觸紐約州官員，且試圖替一位紐約高官安排前往中國的旅行。

此外，孫雯還涉嫌操控紐約政府的政策訊息，將之形塑為有利於中國政府。舉例而言，中國官員曾希望請霍楚爾錄製農曆新年影片，對此孫雯稱，可以讓霍楚爾「講些你想要她說的話」；對方回應：「大部分就說節日的祝福，希望雙方友好合作。不要太政治。」

另一起事件中，孫雯曾與霍楚爾的講稿撰寫人起爭執，因為撰稿人堅持提到中國的「維吾爾人處境」；孫雯則向中國官員承諾，她絕不會讓稿子內出現此言。最後的講稿並未提及穆斯林少數群體。

檢察官皮斯（Breon Peace）表示，孫雯透過替中國政府謀取利益的「不法計劃」，讓自己的家庭賺取暴利。孫雯個人藉此獲取數百萬美元報酬和禮物；胡驍則在中國有生意，被指從中國政府手中獲得好處，包含價值數百萬美元的生意。

美國檢方稱，孫雯和胡驍夫婦利用這些所得，進一步從事洗錢活動，並且購買了一輛2024年的法拉利羅馬跑車，且有能力在紐約長島、夏威夷檀香山置產，這些房產約價值6百萬美元。據稱，中國官員還曾請私人廚師準備南京鹽水鴨料理，送到孫雯的父母家中。

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孫雯總計面臨8項指控，包含擔任外國政府代理人但未事先登記、洗錢等。胡驍則背上3項指控，包含串謀銀行欺詐等。

兩人對所有罪名皆不認罪；布魯克林的法官已裁定兩人分別以150萬美元和50萬美元交保，下一次出庭是9月25日。孫雯的律師沙費爾（Jarrod Schaeffer）稱：「可以理解，我們的客戶對這些指控感到不安。」

中國駐美大使館發言人尚未回覆路透社的置評請求。

孫雯的背景

根據孫雯的公開簡歷，她曾在州政府工作大約15年。

2021年，孫雯成為霍楚爾的副幕僚長。霍楚爾辦公室發言人表示，在他們發現孫雯「不當行為」的證據之後，2023年3月開除了她，且隨即向相關單位通報，並配合執法機關調查。

孫雯也跟紐約僑界關係密切。2018年，她曾參加紐約福建華僑團體活動，向僑胞表示會「努力幫助鄉親融入主流社會，讓華人聲音變得有力量更團結」。

近年來，美國司法部持續調查涉嫌替北京工作的「中國間諜」。上個月，已歸化美國的華裔學者王書君因為幫中國政府蒐集海外異議人士的資訊，而遭美國聯邦法庭定罪。

（路透社、美聯社等）

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