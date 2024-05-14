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涉違英國國安法 港駐英官員等3人遭起訴

2024年5月14日

港府聲明證實，這次遭英國起訴的3人之中，包含駐倫敦經濟貿易辦事處的經理。他們被控在英國從事外國情報及外國干涉行為；對此，海外港人團體重申北京與港府「跨境鎮壓」的威脅。中方怎麼回應？

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3人於5月13日被帶往倫敦西敏區治安法庭受審。
3人於5月13日被帶往倫敦西敏區治安法庭受審。圖片來源： Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency/picture alliance

（德國之聲中文網）3名男子涉嫌替香港在英國的外國情報機關工作，週一（5月13日）在倫敦出庭。他們皆遭以英國去年通過的《國家安全法》（National Security Act）起訴，被指控的罪名包含在去年12月至今年5月「展開資訊蒐集、監視與欺騙行為」，以及在5月企圖闖入民宅、從事「外國干涉」等工作。

此調查由倫敦警察廳的反恐指揮部主導，被起訴的3人分別是63歲的Chung Biu Yuen、38歲的Chi Leung Peter Wai、37歲的Matthew Trickett；另有8人在調查期間被捕，但暫未遭到起訴，目前已經獲釋。

倫敦警察廳反恐指揮部主管墨菲（Dominic Murphy）透過聲明表示：「雖然這些犯罪行為令人擔憂，但我希望各位安心，我們認為對大眾來說不存在更大的威脅。」

據《南華早報》、《明報》、《光傳媒》等媒體報導，被告Chung Biu Yuen應是港府駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪；港府隨後發佈的聲明內，證實其中一名被告是該辦事處經理，但並未公佈其姓名。

上述媒體消息稱，袁松彪過去曾任職香港警務處反黑組、交通部和水上警察；英國港人組織「港援」有成員接觸過袁松彪，遭對方「數次在碰面時作出恐嚇及挑釁」。此外，網路上還流傳香港特首李家超與袁松彪的合照；對此，李家超稱該照片「看起來只是畢業照」，而他對此人印象僅此而已。

至於另一被告Chi Leung Peter Wai，媒體消息稱他是私人保安公司創辦人，提供保鑣服務；37歲的Matthew Trickett是英國退伍軍人，曾任移民執法官員，並經營一間專責保安、監事與私人調查的公司。

3名被告13日出庭的發言內容僅確認姓名等個人資料，隨後獲有條件保釋，條件包含遵守夜間宵禁、定期至警局報到、限制出境、使用網路設備須登記等。他們下一次出庭訂於5月24日。

海外港人憂跨境鎮壓

台灣中央社引述倫敦西敏區治安法庭起訴資料，稱3名被告「涉嫌在英國跟蹤監視遭港府通緝的羅冠聰劉祖廸等香港流亡異議人士」。

劉祖廸透過社交媒體平台X表示，他跟此案「直接相關」，因此無法多作評論，但他確信此案呈現出「好的跡象」，顯示英國政府準備積極應對北京政府和港府的「跨國鎮壓與干涉」。

英國保安國務大臣董勤達（Tom Tugendhat，又譯圖根哈特）也在X平台上回應此案，形容英國的《國家安全法》「大大改變局勢」，有助於英方打擊外國情報機關與敵對勢力，而英國將會「不計一切代價，保衛國家安全」。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）行政總裁裴倫德（Luke de Pulford）指出，英國與香港的國安法不同之處在於，前者是用來「阻止中國和香港政府在海外威嚇異見者」，後者卻是用來讓異議人士噤聲

總部位於英國的人權團體「香港監察」（Hong Kong Watch）共同創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）則說，樂見英國的《國家安全法》派上用場，而「在英國的每個人都應該享有自由安全受保障，不受北京政府侵害」。

今年初，「香港監察」曾針對海外港人面臨中國政府「跨境鎮壓」一事，向英國議會提交證明文件。「警方騷擾海外港人在家鄉的親人，讓很多在英港人對於參與公共事務感到焦慮……他們擔心被拍到，因為一旦被認出來，親人就會遭到報復。」

北京繼續收緊對香港的箝制

中國與港府怎麼回應？

李家超週二（14日）表示，港府已要求英國駐港總領事提供更多案件資訊。他重申港府13日的聲明；該聲明強調，英方應「秉公處理」此案、保障涉案者的合法權益，並確保港府駐倫敦經濟貿易辦事處維持正常運作。

中國駐倫敦大使館的聲明則稱英國的指控是「無中生有」，並強調「香港是中國的香港」，英國「沒有資格對香港事務說三道四」，「奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠」。

香港「有線新聞」引述香港全國港澳研究會顧問劉兆佳的說法稱，此案涉及香港官員，恐怕會演變成「外交風波」；他認為英國要保護「反中亂港份子」，必然引起中國和港府反彈。

（綜合報導）

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