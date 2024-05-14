涉違英國國安法 港駐英官員等3人遭起訴

港府聲明證實，這次遭英國起訴的3人之中，包含駐倫敦經濟貿易辦事處的經理。他們被控在英國從事外國情報及外國干涉行為；對此，海外港人團體重申北京與港府「跨境鎮壓」的威脅。中方怎麼回應？

（德國之聲中文網）3名男子涉嫌替香港在英國的外國情報機關工作，週一（5月13日）在倫敦出庭。他們皆遭以英國去年通過的《國家安全法》（National Security Act）起訴，被指控的罪名包含在去年12月至今年5月「展開資訊蒐集、監視與欺騙行為」，以及在5月企圖闖入民宅、從事「外國干涉」等工作。

此調查由倫敦警察廳的反恐指揮部主導，被起訴的3人分別是63歲的Chung Biu Yuen、38歲的Chi Leung Peter Wai、37歲的Matthew Trickett；另有8人在調查期間被捕，但暫未遭到起訴，目前已經獲釋。

倫敦警察廳反恐指揮部主管墨菲（Dominic Murphy）透過聲明表示：「雖然這些犯罪行為令人擔憂，但我希望各位安心，我們認為對大眾來說不存在更大的威脅。」

據《南華早報》、《明報》、《光傳媒》等媒體報導，被告Chung Biu Yuen應是港府駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪；港府隨後發佈的聲明內，證實其中一名被告是該辦事處經理，但並未公佈其姓名。

上述媒體消息稱，袁松彪過去曾任職香港警務處反黑組、交通部和水上警察；英國港人組織「港援」有成員接觸過袁松彪，遭對方「數次在碰面時作出恐嚇及挑釁」。此外，網路上還流傳香港特首李家超與袁松彪的合照；對此，李家超稱該照片「看起來只是畢業照」，而他對此人印象僅此而已。

至於另一被告Chi Leung Peter Wai，媒體消息稱他是私人保安公司創辦人，提供保鑣服務；37歲的Matthew Trickett是英國退伍軍人，曾任移民執法官員，並經營一間專責保安、監事與私人調查的公司。

3名被告13日出庭的發言內容僅確認姓名等個人資料，隨後獲有條件保釋，條件包含遵守夜間宵禁、定期至警局報到、限制出境、使用網路設備須登記等。他們下一次出庭訂於5月24日。

海外港人憂跨境鎮壓

台灣中央社引述倫敦西敏區治安法庭起訴資料，稱3名被告「涉嫌在英國跟蹤監視遭港府通緝的羅冠聰、劉祖廸等香港流亡異議人士」。

劉祖廸透過社交媒體平台X表示，他跟此案「直接相關」，因此無法多作評論，但他確信此案呈現出「好的跡象」，顯示英國政府準備積極應對北京政府和港府的「跨國鎮壓與干涉」。

英國保安國務大臣董勤達（Tom Tugendhat，又譯圖根哈特）也在X平台上回應此案，形容英國的《國家安全法》「大大改變局勢」，有助於英方打擊外國情報機關與敵對勢力，而英國將會「不計一切代價，保衛國家安全」。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）行政總裁裴倫德（Luke de Pulford）指出，英國與香港的國安法不同之處在於，前者是用來「阻止中國和香港政府在海外威嚇異見者」，後者卻是用來讓異議人士噤聲。

總部位於英國的人權團體「香港監察」（Hong Kong Watch）共同創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）則說，樂見英國的《國家安全法》派上用場，而「在英國的每個人都應該享有自由，安全受保障，不受北京政府侵害」。

今年初，「香港監察」曾針對海外港人面臨中國政府「跨境鎮壓」一事，向英國議會提交證明文件。「警方騷擾海外港人在家鄉的親人，讓很多在英港人對於參與公共事務感到焦慮……他們擔心被拍到，因為一旦被認出來，親人就會遭到報復。」

北京繼續收緊對香港的箝制 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國與港府怎麼回應？

李家超週二（14日）表示，港府已要求英國駐港總領事提供更多案件資訊。他重申港府13日的聲明；該聲明強調，英方應「秉公處理」此案、保障涉案者的合法權益，並確保港府駐倫敦經濟貿易辦事處維持正常運作。

中國駐倫敦大使館的聲明則稱英國的指控是「無中生有」，並強調「香港是中國的香港」，英國「沒有資格對香港事務說三道四」，「奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠」。

香港「有線新聞」引述香港全國港澳研究會顧問劉兆佳的說法稱，此案涉及香港官員，恐怕會演變成「外交風波」；他認為英國要保護「反中亂港份子」，必然引起中國和港府反彈。

（綜合報導）

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