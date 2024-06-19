涉興奮劑中國運動員將參加巴黎奧運

涉興奮劑中國運動員將參加巴黎奧運2024年6月19日
（德國之聲中文網）根據中國方面6月18日公佈的游泳運動員名單，總共31人參加今年7月底開幕的巴黎奧運會，其中包括曾在東京奧運奪得女子200米蝶泳與4x200米自由泳接力兩枚金牌的張雨霏、奪得男子200米個人混合泳金牌的汪順、男子200米蛙泳世界紀錄保持者覃海洋。名單中，這3位名將以及其他8名選手均在今年4月被爆料的23名涉興奮劑中國選手之列。
根據德廣聯以及《紐約時報》4月的報導，在東京奧運前夕的2020年底、2021年初，23名中國運動員在國內比賽中被查出服用了心臟病藥物曲美他嗪 (TMZ)，但是中國國家反興奮劑機構認定陽性系食品污染所致，因此沒有採取禁賽等措施。世界反興奮劑組織(WADA)也採信了中國方面的說法，做出了不予處罰之決定；但該決定引致了外界對於該組織的質疑。美國反興奮劑機構（USADA）負責人泰格特（Travis Tygart）就指責說，世界反興奮劑組織和中國反興奮劑中心掩蓋了興奮劑陽性案件。
就在一星期前，《紐約時報》再次爆料稱，這23名運動員中的3人早在2016年以及2017年的藥檢中就被發現服用了克倫特羅（又稱瘦肉精）。世界反興奮劑組織同樣採信了中方的誤食受污染食品之說法。
國際運動員權益組織"全球運動員"（Global Athlete）的秘書長科勒(Rob Koehler)表示，運動員對世界反興奮劑機構和世界游泳聯合會已"毫無信心"。 他補充道："運動員們厭倦了世界反興奮劑機構的空洞聲明，這些聲明轉移了對尖銳問題的回答：為何所有這些案件都未被公開。"
"迄今為止，世界反興奮劑機構仍在堅持自己的評估，沒有對關鍵問題做出回答"，德國獨立組織"德國運動員"(Athleten Deutschland)執行委員會成員克呂格(Lea Krüger)也指出："這樣做表明，世界反興奮劑機構對批評和不預設結果的處理方式並不持開放態度。"德國國家反興奮劑機構(NADA)理事會主席莫爾齊費爾(Lars Mortsiefer)也認為世界反興奮劑機構的解釋不夠充分。
中國方面則在一封致法新社的回函中駁斥了《紐約時報》的報導，認為其"違反新聞倫理"。
（德廣聯，紐約時報，路透社，法新社，德國體育通訊社）
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