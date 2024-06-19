涉興奮劑中國運動員將參加巴黎奧運

今年4月，德廣聯和《紐約時報》爆料稱，23名中國遊泳運動員曾經在2021年東京奧運前被檢測出興奮劑陽性，但是國際反興奮劑組織採信了中方的食品污染之說法。現在，其中11名運動員確認將參加不久後的巴黎奧運會。

（德國之聲中文網）根據中國方面6月18日公佈的游泳運動員名單，總共31人參加今年7月底開幕的巴黎奧運會，其中包括曾在東京奧運奪得女子200米蝶泳與4x200米自由泳接力兩枚金牌的張雨霏、奪得男子200米個人混合泳金牌的汪順、男子200米蛙泳世界紀錄保持者覃海洋。名單中，這3位名將以及其他8名選手均在今年4月被爆料的23名涉興奮劑中國選手之列。

男子200米蛙泳世界紀錄保持者覃海洋也曾被查出興奮劑 圖片來源： Lee Jin-man/AP

根據德廣聯以及《紐約時報》4月的報導，在東京奧運前夕的2020年底、2021年初，23名中國運動員在國內比賽中被查出服用了心臟病藥物曲美他嗪 (TMZ)，但是中國國家反興奮劑機構認定陽性系食品污染所致，因此沒有採取禁賽等措施。世界反興奮劑組織(WADA)也採信了中國方面的說法，做出了不予處罰之決定；但該決定引致了外界對於該組織的質疑。美國反興奮劑機構（USADA）負責人泰格特（Travis Tygart）就指責說，世界反興奮劑組織和中國反興奮劑中心掩蓋了興奮劑陽性案件。

11名曾被查出興奮劑的中國遊泳運動員確認將參加不久後的巴黎奧運會 圖片來源： Ding Xu/Xinhua News Agency/picture alliance

就在一星期前，《紐約時報》再次爆料稱，這23名運動員中的3人早在2016年以及2017年的藥檢中就被發現服用了克倫特羅（又稱瘦肉精）。世界反興奮劑組織同樣採信了中方的誤食受污染食品之說法。

國際運動員權益組織"全球運動員"（Global Athlete）的秘書長科勒(Rob Koehler)表示，運動員對世界反興奮劑機構和世界游泳聯合會已"毫無信心"。 他補充道："運動員們厭倦了世界反興奮劑機構的空洞聲明，這些聲明轉移了對尖銳問題的回答：為何所有這些案件都未被公開。"

"迄今為止，世界反興奮劑機構仍在堅持自己的評估，沒有對關鍵問題做出回答"，德國獨立組織"德國運動員"(Athleten Deutschland)執行委員會成員克呂格(Lea Krüger)也指出："這樣做表明，世界反興奮劑機構對批評和不預設結果的處理方式並不持開放態度。"德國國家反興奮劑機構(NADA)理事會主席莫爾齊費爾(Lars Mortsiefer)也認為世界反興奮劑機構的解釋不夠充分。

中國方面則在一封致法新社的回函中駁斥了《紐約時報》的報導，認為其"違反新聞倫理"。

（德廣聯，紐約時報，路透社，法新社，德國體育通訊社）

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