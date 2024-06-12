涉新疆強迫勞動 三中企入列美制裁名單

美國國土安全部宣佈，將3家遭控使用新疆強迫勞動的企業列入禁止進口的實體清單。對此，中方再度聲稱強迫勞動的指控是「反華勢力的謊言」。

（德國之聲中文網）週二（6月11日），再有3家設址於中國的企業因涉嫌使用、推動新疆維吾爾人的強迫勞動，被列入美國政府的實體清單。這幾家企業分別是東莞綠洲鞋業、山東美佳集團、新疆神火煤電。

美國國土安全部的聲明寫道，美方正在加強關切海鮮、鋁製品和鞋業等產業「在新疆經濟扮演的重要角色」，希望把「用強迫勞動製成的產品拒於美國市場之外」。

美國國土安全部政策次長、強迫勞動執法任務小組（FLETF）組長席維斯（Robert Silvers）表示，企業也應該確實展開盡職調查，明確追溯其產品供應鏈。

2021年底，美國總統拜登將《防止維吾爾族強迫勞動法》簽署入法，要求除非企業能證明生產過程中不涉及強迫勞動，否則不得進口任何來自新疆的產品。美國政府亦依該法發佈實體清單，至今已有68個實體入列，包含農業、服裝、食品添加物、多晶矽、塑膠等產業。

針對美方11日的舉措，中國駐美大使館發言人劉鵬宇重申中方過去的立場，稱強迫勞動的指控「只不過是反華勢力散播的惡劣謊言，是美國政客破壞新疆穩定、遏制中國發展的工具」。他還批評美國的《防止維吾爾族強迫勞動法》「破壞全球產業與供應鏈穩定」。

入列企業背景為何？

美國政府指出 ，有資訊顯示山東美佳與新疆神火皆曾「參與新疆維吾爾自治區政府出資的勞動力轉移計劃」，讓其工廠得到了來自新疆的勞動力，其中包含遭迫害的維吾爾人；東莞綠洲鞋業則曾與新疆生產建設兵團合作，「招募、轉移、獲得」來自被迫害群體的勞動力，包含維吾爾人。這些企業皆尚未發佈公開回應聲明。

根據山東美佳集團官網，其業務包含加工、出口、銷售冷凍水產品、蔬菜、速凍方便食品等，銷售範圍擴及日本、韓國和歐美。

新疆神火煤電是河南神火集團的關聯企業，後者是河南商丘市的市屬國有企業，主要從事電解鋁冶煉，還有新型合金材料研發加工等。

曾有台媒報導指，台灣大力卜集團曾在廣東東莞設立一間「綠洲鞋業」，主要替美國SKECHERS等運動鞋品牌代工。

DW12日實際致電大力卜集團，總機回應稱兩間公司「沒有關係」；東莞綠洲鞋業則未接聽電話。

美參院擴大對寶馬調查

國際媒體與人權組織近年的多項研究指出，中國政府持續以再教育營、強迫勞動等方式打壓新疆維吾爾人。

許多歐美政界人士和非營利組織要求，跨國企業有義務確保其供應鏈沒有使用到強迫勞動力。不過，部分企業仍遭批未重視強迫勞動的疑慮，例如大眾（VW）、寶馬（BMW）和奔馳（Mercedes-Benz）等德國車廠。

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美國參院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）週一（10日）致信寶馬北美分公司的執行長麥肯森（Sebastian Mackensen），詢問該公司是否確實檢查其供應鏈。

此前懷登曾指出，調查顯示寶馬至少進口了8千輛Mini Cooper到美國，該車款使用的零件包含四川經緯達科技集團的產品。四川經緯達科技集團在2023年12月遭美國列入實體清單。

懷登的信件要求寶馬在今年6月21日之前回覆：「究竟寶馬是否確定目前沒有進口包含了經緯達零件的車輛？」

寶馬公司未立即回應懷登的新信件，但上個月曾稱「已採取行動暫停受影響的產品進口」，將換掉有爭議的零件，並且強調該公司針對僱用、人權、工作環境都有「嚴格的標準和政策，所有直接供應零件的廠商都必須遵守」。

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（綜合報導）

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