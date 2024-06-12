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涉新疆強迫勞動 三中企入列美制裁名單

2024年6月12日

美國國土安全部宣佈，將3家遭控使用新疆強迫勞動的企業列入禁止進口的實體清單。對此，中方再度聲稱強迫勞動的指控是「反華勢力的謊言」。

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聯合國人權高級專員2022的報告指出，中國政府在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施酷刑的指控是可信的，且可能犯下了反人類罪。圖為新疆於田縣一處產業園區的工人。（資料照）
聯合國人權高級專員2022的報告指出，中國政府在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施酷刑的指控是可信的，且可能犯下了反人類罪。圖為新疆於田縣一處產業園區的工人。（資料照）圖片來源： Xinhua/imago images

（德國之聲中文網）週二（6月11日），再有3家設址於中國的企業因涉嫌使用、推動新疆維吾爾人的強迫勞動，被列入美國政府的實體清單。這幾家企業分別是東莞綠洲鞋業、山東美佳集團、新疆神火煤電。

美國國土安全部的聲明寫道，美方正在加強關切海鮮、鋁製品和鞋業等產業「在新疆經濟扮演的重要角色」，希望把「用強迫勞動製成的產品拒於美國市場之外」。

美國國土安全部政策次長、強迫勞動執法任務小組（FLETF）組長席維斯（Robert Silvers）表示，企業也應該確實展開盡職調查，明確追溯其產品供應鏈。

2021年底，美國總統拜登將《防止維吾爾族強迫勞動法》簽署入法，要求除非企業能證明生產過程中不涉及強迫勞動，否則不得進口任何來自新疆的產品。美國政府亦依該法發佈實體清單，至今已有68個實體入列，包含農業、服裝、食品添加物、多晶矽、塑膠等產業。

針對美方11日的舉措，中國駐美大使館發言人劉鵬宇重申中方過去的立場，稱強迫勞動的指控「只不過是反華勢力散播的惡劣謊言，是美國政客破壞新疆穩定、遏制中國發展的工具」。他還批評美國的《防止維吾爾族強迫勞動法》「破壞全球產業與供應鏈穩定」。

入列企業背景為何？

美國政府指出，有資訊顯示山東美佳與新疆神火皆曾「參與新疆維吾爾自治區政府出資的勞動力轉移計劃」，讓其工廠得到了來自新疆的勞動力，其中包含遭迫害的維吾爾人；東莞綠洲鞋業則曾與新疆生產建設兵團合作，「招募、轉移、獲得」來自被迫害群體的勞動力，包含維吾爾人。這些企業皆尚未發佈公開回應聲明。

根據山東美佳集團官網，其業務包含加工、出口、銷售冷凍水產品、蔬菜、速凍方便食品等，銷售範圍擴及日本、韓國和歐美。

新疆神火煤電是河南神火集團的關聯企業，後者是河南商丘市的市屬國有企業，主要從事電解鋁冶煉，還有新型合金材料研發加工等。

曾有台媒報導指，台灣大力卜集團曾在廣東東莞設立一間「綠洲鞋業」，主要替美國SKECHERS等運動鞋品牌代工。

DW12日實際致電大力卜集團，總機回應稱兩間公司「沒有關係」；東莞綠洲鞋業則未接聽電話。

美參院擴大對寶馬調查

國際媒體與人權組織近年的多項研究指出，中國政府持續以再教育營、強迫勞動等方式打壓新疆維吾爾人。

許多歐美政界人士和非營利組織要求，跨國企業有義務確保其供應鏈沒有使用到強迫勞動力。不過，部分企業仍遭批未重視強迫勞動的疑慮，例如大眾（VW）、寶馬（BMW）和奔馳（Mercedes-Benz）等德國車廠。

大眾中國總裁稱新疆廠無強迫勞動 維族學者：說法有問題

美國參院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）週一（10日）致信寶馬北美分公司的執行長麥肯森（Sebastian Mackensen），詢問該公司是否確實檢查其供應鏈。

此前懷登曾指出，調查顯示寶馬至少進口了8千輛Mini Cooper到美國，該車款使用的零件包含四川經緯達科技集團的產品。四川經緯達科技集團在2023年12月遭美國列入實體清單。

懷登的信件要求寶馬在今年6月21日之前回覆：「究竟寶馬是否確定目前沒有進口包含了經緯達零件的車輛？」

寶馬公司未立即回應懷登的新信件，但上個月曾稱「已採取行動暫停受影響的產品進口」，將換掉有爭議的零件，並且強調該公司針對僱用、人權、工作環境都有「嚴格的標準和政策，所有直接供應零件的廠商都必須遵守」。

中國在新疆打造另類現實

（綜合報導）

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