涉嫌為中國提供情報 德國逮捕一名美國公民

聯邦檢察署宣稱，一名美國公民涉嫌向中國提供駐德美軍敏感訊息已被逮捕，警方還搜查了他的住所。

（德國之聲中文網）德國聯邦檢察官辦公室周四表示，一名名叫Martin D. 的美國公民被逮捕，罪名是涉嫌為中國從事間諜工作。檢察署的一份聲明中稱：「被告涉嫌存在為外國情報機關從事間諜工作的強烈意願。」據報導，這名男子是在法蘭克福被捕的，他的住所也被搜查。

《明鏡》周刊報導稱，犯罪嫌疑人現年37歲，生活在美因茨。此前曾為黑森州美國駐軍服務，不過，他本人並非軍人，而是一傢俬營公司的職員，該公司則為駐德美軍提供服務。

斯圖加特附近的一處美軍基地。 圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

指控內容是什麼？

檢察署方面表示，直到前不久，這名男子一直在為駐德美軍提供服務。2024年，Martin D.與中國官員取得聯繫，並表示願意向中方提供美國軍方的敏感訊息。

檢察署表示，上述敏感訊息是Martin D. 在為美軍提供服務期間獲取的。不過，檢方並未說明，Martin D.的提議是否被接受，也沒有說明他是否已經提供了上述訊息。

檢察官表示，調查工作得到了德國國內情報部門的密切配合。預計，犯罪嫌疑人周四晚些時候會接受問訊。



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