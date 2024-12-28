涉奴役工人爭議 巴西暫停對比亞迪發放工簽

巴西政府稱，正在調查比亞迪與承包商金匠公司是否涉人口販運與勞動剝削一事。巴西外交部宣佈已停止向比亞迪發放臨時工作簽證。

（德國之聲中文網）巴西當局周五（12月27日）表示，他們正在調查中國汽車巨頭比亞迪（BYD）及其承包商金匠公司是否涉嫌「人口販運」。巴西外交部也在同一天表示，已停止向比亞迪發放臨時工作簽證。外交部稱，這些工人是持臨時工作簽證進入巴西的。

巴西當局要求僱主金匠公司將這些工人帶到警察局，在稅務系統中進行登記，以便向他們支付適當的薪水。此外，還要求金匠必須確保向1月1日返回中國的7名工人提供機票和120美元的旅行費用。巴西當局表示，已定於1月7日舉行新的聽證會，讓比亞迪和金匠就已查明的勞工違規行為提出補救措施。

目前，工程所在地巴伊亞州工程部已下令部分工地暫停施工。巴西政府的一份聲明稱，聯邦檢察官正在權衡可能採取的刑事行動。該聲明將受影響的中國工人稱為「以勞動剝削為目的的國際人口販運受害者」。

巴西司法部周五也發布聲明稱，如果檢方在比亞迪工地發現的違規行為得到證實，將撤銷向中國工人發放的居留許可。

比亞迪在巴西亞馬孫州馬瑙斯自貿區設立的電池工廠 圖片來源： Wang Tiancong/Xinhua/picture alliance

疑「強迫勞動」

此前，巴西勞動與就業部通報稱，該國巴伊亞州的一處比亞迪（BYD）工廠建築工地存在嚴重侵犯勞動者權益的行為。

勞動部門的調查結果顯示，163名由承包商金匠公司雇傭的工人被從中國不正規地招聘後送往巴西。他們工時超長，勞動條件惡劣，缺乏基本安全保障。此外，部分工人的護照被扣押，且需獲得許可方可離開宿舍。

負責調查的勞動檢查員杜拉奧（Liane Durao）說，如此工作環境充滿危險，完全不符合巴西勞動法律的最低標準。巴西勞動部門稱這些工人的護照被沒收，且僱主「扣留了他們60%的薪水」，懷疑其中存在 「強迫勞動」。

比亞迪最大海外市場

巴西是比亞迪最大的海外市場，且僅是在巴伊亞州的工廠，比亞迪就投資了6.2億美元。此座正在建造中的工廠料將成為比亞迪在亞洲以外最大的電動汽車工廠，它不僅是中國在南美國家影響力日益增長的象徵，也是兩國關係更加密切的見證。

比亞迪巴西外包施工企業被指奴役超百名中國工人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

金匠否認「奴役」 比亞迪高管稱「抹黑」

中國外交部發言人毛寧12月25日在例行記者會上表示，中國駐巴使領館已與巴西方面溝通，核實情況並妥善處理相關事宜。同時毛寧強調，中國政府一貫「高度重視保障勞動者合法權益，要求中資企業依法依規經營」。

比亞迪目前已與該工地承包商金匠公司解除合作，並另行安置163名工人。不過，其品牌及公關處總經理李雲飛在其個人微博賬戶上發文抨擊了有關人口販運的指控，稱這是「抹黑中國品牌、抹黑中國，以及企圖破壞中巴友誼」，並轉發了金匠集團巴西分公司否認「奴役」勞工的微博帖子。

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（法新社、路透社）

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