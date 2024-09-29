消費降級 房市低迷——上海街頭民眾怎麼看？

中國領導人承認，當前經濟運行出現一些"新的情況和問題"。法新社記者在上海街訪，瞭解人們的消費習慣有何變化，也向房屋中介詢問房地產市場的現狀。

（德國之聲中文網）中國面臨青年失業率居高不下、消費下降以及房地產危機，也給政府5%的增長目標帶來壓力。

上海市中心一家街邊小吃店主常貴永（音譯）向法新社記者表示：「今年生意特別難做。疫情過後，今年比疫情之前生意還要難做。」

58歲的常貴永站在空空的店鋪裡向記者表示：「現在經濟下滑，有的人都不願意消費了。就哪怕公司白領有的人他都願意自己帶飯，帶到公司吃。」

他說，自己因為要支付店租以及住所的房租，還要買食材、交水費電費煤氣費，面臨不小的壓力。

不過，似乎並非人人都受到「消費降級」的影響。70歲的王先生在安福路一家咖啡館向法新社記者表示：「我不相信存錢。我認為人一輩子，能消費就很開心，就能拉動商業經濟。」他說，每個人不一樣，「我的感覺，現在國記憶體錢的人比較多。他認為他以後不是很穩定，那就不會有很大的消費。」

24歲的Cassie Lu表示，她身邊的人都跟她類似，大部分是想怎麼花就怎麼花。

Claire Yi是珠寶設計師，她也表示自己沒有受到經濟下行的影響。「我覺得人們並沒有不消費，只不過消費習慣可能改變了。可能從高消費變成中高水準的消費。」

但小吃店主常貴永表示，希望經濟能好一點，讓老百姓做生意容易一些。

北京本周出台一系列刺激經濟措施，包括降准降息以及降低存量房貸利率。 習近平主持的中共中央政治局9月26日會議上表示，當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要進一步提高政策措施的針對性和有效性。

房產中介：賣房的多，買房的少

在上海昔日法租界的一家房地產中介，鐘先生向法新社表示，特別是去年以來，房地產市場行情也是降了很多。「像我們這邊是市中心的市中心，都已經降了很多，那全國肯定也是降得很厲害。但是主要還是經濟大環境不好。 」

政府出台的新政策能否促進房地產市場復甦？（圖為上海的一處房屋建築工地） 圖片來源： Alex Plavevski/EPA

他也關注到本周新宣佈的政策，表示「（真正出台）肯定不會那麼快，肯定是要有一個時間過渡期，但只要上面政策出得好、力度大，未來我還是看好的」。

另一家房地產中介的楊女士表示：「半年之前可能有很多人是觀望，但我覺得可能中國的市場在10月之後還是會穩步地上去，還是有很多的需求的。」

何佳俊（音譯）也從事房地產中介工作。他表示：「今年房地產行情下降不少。我們有很多房源，很多顧客來想賣房，但想買房的不多。」

不過，他表示，希望新舉措能讓經濟恢復增長。

（法新社）

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