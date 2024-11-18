消息：美允許烏克蘭用美製飛彈攻俄境內目標

多家媒體消息顯示，美國一改過去政策，終於批准烏克蘭使用美國製造的長程飛彈直接轟炸俄國境內目標。有俄羅斯議員批評美方此舉升級了局勢，恐怕引發「第三次世界大戰」。

（德國之聲中文網）《紐約時報》、《華盛頓郵報》、美聯社、路透社等媒體週日（11月17日）紛紛引述不具名美國官員消息指，拜登政府解除了先前的限制，允許烏克蘭用美製武器直接轟炸俄國境內目標，而不只是用在前線。

知情者稱，這主要是因北韓派兵至俄國的消息引起美國和烏克蘭警覺；接下來幾天，烏克蘭將動用美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），對俄羅斯發動首次長程飛彈襲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基在晚間例行演說這麼表示：「今天很多媒體都說，我們已獲得許可採取適當的行動……但攻擊不是靠嘴上說說的，這種事情不經過宣佈。飛彈會自己說話。」

過去幾個月來，澤倫斯基不斷要求美國允許烏克蘭運用西方提供的飛彈，更深入轟炸非戰場前線的俄國境內目標。烏方認為，美國先前在這方面的限制措施，導致烏克蘭難以阻止俄羅斯攻擊其城市和電網。

就在16日，俄羅斯對烏克蘭發動數月來最大規模的無人機和飛彈空襲。有分析指，俄軍此舉是為了切斷烏國民眾的基礎供電、供暖和供水措施，加大基輔政府面臨的壓力，並配合俄軍即將開始的冬季攻勢。

俄軍挺進戰略要地 缺彈烏軍誓守家園 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

面對俄軍最新攻勢，澤倫斯基說：「這就是他們給那些想透過談判、通話、擁抱和綏靖手段來跟普丁達成某些協議者的回應。」美聯社解讀，這番話似是在挖苦德國總理肖爾茨：上週五（15日），肖爾茨跟俄國總統普丁通了電話，這是近2年以來，西方主要國家第一次有現任領袖跟普丁通話。

美國政策重大轉變

白宮和美國國務院拒絕評論此事。明年1月拜登就要卸任，美國對俄烏戰爭的政策卻出現了重大轉變。

隨著美國前總統川普在2024年大選中勝出，外界預料美國未來可能大幅削減對烏克蘭的軍事援助。競選期間川普還說過，一旦他上任，就會「在24小時內」實現俄烏停戰；不過，澤倫斯基也多次強調，任何停戰措施都不應以烏克蘭犧牲領土為前提。

此前，拜登政府主張美國應儘可能不採取可能被俄方視為升級局勢的舉動，以避免美國和北約其他盟國直接捲入戰事。

然而，近期美國、韓國和烏克蘭的情資都顯示，俄羅斯已經引進北韓的士兵到俄烏戰場前線，人數可能已達12000人。北韓派兵赴俄一事，在週末的秘魯APEC峰會上，也是重要議題。

根據美國情資，目前已有超過萬名北韓士兵抵達俄羅斯。 圖片來源： Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則表示，聯合國的立場是「避免烏克蘭戰事永久地惡化」。「我們希望和平，公正的和平。」

俄羅斯怎麼說？

俄國官媒塔斯社（TASS）引述俄國上議院議員扎巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）警告稱，美方此舉是「走向第三次世界大戰非常重大的一步」，而俄國很快就會有回應。

另一位俄國議員克利夏斯（Andrei Klishas）透過Telegram平台表示，美方是在升級局勢，「恐怕明天早上烏克蘭就會落得徹底失去國家地位的下場」。

今年9月，普丁曾說如果西方允許烏克蘭用西方的長程武器攻擊俄國領土，就等同於西方直接直接跟俄國作戰，將會改變這場衝突的性質與規模，因此俄方會依據威脅狀況，「不得不採取適當行動」。

普丁也不只一次聲稱，如果俄羅斯「領土完整」受到威脅，他就會在烏克蘭動用核武器。今年5月，俄國曾在烏克蘭附近舉行戰術核武演習，涉及可攜帶較小型核彈頭的伊斯坎德爾飛彈（Iskander）和匕首飛彈（Kinschal）。10月，北約也展開年度核演習，雖不使用實彈，但會模擬戰機攜帶美國核彈頭的任務。

DW在現場：北約舉行大規模演習 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美聯社、《紐約時報》等）

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