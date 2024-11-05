消息人士：SpaceX要求台灣供應商將製造業務轉移到海外

路透社引述消息人士稱，SpaceX要求台灣供應商將製造業務轉移到台灣島以外，以躲避地緣政治風險。越南和泰國在其中受益頗多。台灣經濟部回應傳聞稱，「短期政治因素不應影響國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係」。

（德國之聲中文網）據消息人士和公司文件顯示，埃隆‧馬斯克（Elon Musk）執掌的民營航天製造商和太空運輸公司SpaceX要求台灣供應商將製造業務轉移到台灣島以外，此舉會令部分供應鏈重新安置。

在一家為Starlink提供零件的分包商工作的消息人士稱，出於對地緣政治風險的考慮，SpaceX要求其製造商在台灣島以外的地區生產，這迫使至少一家製造商將生產轉移到越南。

為SpaceX提供零件的企業Chin-Poon Industrial向路透社表示，SpaceX公司要求他們將製造業務從台灣轉移到泰國以應對新的訂單，「主要是出於地緣政治考慮」。不過該公司沒有做出詳細說明。

這些消息都並非公開訊息，所以消息人士都要求匿名。

SpaceX也沒有回復路透社的置評請求。

SpaceX提出將生產線從台灣轉移的要求讓外界再次回想起馬斯克有關台灣的爭議言論。去年馬斯克在播客節目「All-in Podcast」中發表談話稱，雖然台灣地區力圖推動其經濟和政治獨立，但它仍是「中國不可分割的一部分，卻被武斷地（認為）不屬於中國」。他隨後提到「統一」政策，稱是美國「阻止了任何形式的統一努力」。此番言論引起台北方面的憤怒回應。時任台灣外交部長的吳釗燮在社交平台X上回應寫道：「聽著，台灣不是中華人民共和國的一部分，更不能被賣掉。」

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自2022年以來，中國在台海周邊的軍事演習強度有所增加，上個月進行的最新軍事演習模擬了對該島的封鎖。在供應鏈可能遭受毀滅性破壞的情況下，台灣一些戰略衛星和半導體企業正在採取措施減少對國內製造業的依賴。

今年10月，一位在越南工作的投資顧問告訴路透社，SpaceX公司的代表在2023年3月的一次私人會議上表示，該公司有意在越南建立衛星設備製造中心，並尋求有關保護智慧財產權的建議。

當路透社就台灣SpaceX供應商遷往海外一事發出問詢時，台灣經濟部回應稱，「短期政治因素不應影響國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係。」

馬斯克稱台灣是中國「不可分割的一部分」，引發爭議。 圖片來源： Gonzalo Fuentes/REUTERS

供應鏈在越南擴張

據一名承包商表示，台灣SpaceX供應商緯創網路科技股份有限公司 (WNC) 今年開始在越南北部河南省的工廠為Starlink生產路由器和其他網路設備，該工廠位於河內以南，相距約一小時車程。

這家工廠的一名員工說，緯創在越南的擴張很大程度上得益於SpaceX的訂單。

承包商和一名工人表示，這家位於河南省的工廠計劃至少將現有3000名員工擴充一倍。路透社記者10月中旬在採訪時發現，工廠外掛有數條橫幅，上面寫著工廠的招聘訊息。

緯創公司以客戶訊息保密為由拒絕置評。該公司4月份發布年報稱：「面對地緣政治風險和不斷變化的客戶要求，WNC 不斷擴大其全球製造能力」。

公開文件顯示，另一家SpaceX供應商、生產微波通訊元件的台灣昇達科技公司 (Universal Microwave Technology) 今年也在越南投資了一家工廠。

昇達科技以保密協議為由拒絕對個別客戶發表評論，但表示公司正在擴大其在東南亞的業務，包括在泰國和越南設立新工廠。

該公司表示：「海外產能的規劃將有助於客戶減少對地域風險的疑慮，獲得客戶認可，並擴大與客戶合作的廣度。」

根據台灣經濟部和行業數據，台灣衛星產業規模龐大，約有50家公司生產地面設備和敏感零件。台灣政府估計，去年該行業的產值超過2000億新台幣（62.3億美元）。

與台灣衛星行業合作的消息人士表示，SpaceX從大約十幾家來台灣直接供應商採購，而這些供應商又依賴於數十家本土供應商。

曾為SpaceX提供零件的印刷電路板銲接材料的昇貿科技今年4月表示，將斥資500萬美元在越南設立一家工廠。但公司並未透露產品客戶的訊息。該公司也沒有回應置評請求。

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（路透社）

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