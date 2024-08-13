消息人士：越共新任總書記蘇林下周訪華會習近平

知情官員表示，越南國家主席、總書記蘇林將於8月18日開啟為期兩天的訪華行程，並會見中國國家主席習近平。另外，據稱，在下個月召開的聯合國大會上，蘇林還會會見美國總統拜登。

（德國之聲中文網）路透社引述三名知情官員稱，越南最高領導人、越共中央總書記蘇林（To Lam）將於下周訪華，這是自他今年8月初被任命為越共總書記後的首次外訪。

此訪表明中越兩國之間的緊密關係，儘管雙方在南海問題上偶有衝突，但兩國在經貿合作領域發展良好。

據不願透露姓名的兩名越南官員和一名河內的外交官表示，蘇林計劃於8月18日抵達中國，並在隨後兩天訪問中會見中國國家主席習近平和其他政府高層人士。

中越兩國外交部尚未發布官方聲明

現年67歲的蘇林自今年5月擔任越南國家主席以來，效仿前任先後訪問過寮國和越南。此外，在今年6月會見了對越南進行國事訪問的俄羅斯總統普丁。

蘇林6月會見對越南進行國事訪問的俄羅斯總統普丁 圖片來源： Minh Hoang/AP Photo/picture alliance

這次訪華將是蘇林任命為越共總書記以來的首次外訪。

中國外交部在8月13日舉行的新聞發布會上表示，"中越是具有戰略意義的命運共同體"，就路透社記者要求中方證實蘇林訪華一事，外交部發言人林劍答道，"目前沒有可以提供的訊息"。

蘇林在今年8月初被任命為越共總書記後，中國國家主席習近平和美國總統拜登均發來賀電。一些投資者們認為，蘇林的上任有助於穩定動蕩的政治局勢和重啟暫停的合作項目。

蘇林曾擔任越南公安部部長。據多位越南和外國官員透露，蘇林有可能會在未來幾個月內辭去越南國家主席一職。不過兩名官員稱，在此之前，蘇林將以越南國家主席的身份出席9月份的聯合國大會，並在大會期間會見美國總統拜登。

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