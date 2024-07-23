消息人士：英偉達將推最新晶片中國特供版

路透社引述消息人士稱，鑑於美國對華技術出口限制，英偉達將推出其最新人工智慧晶片的中國特供版。

（德國之聲中文網）路透社周一（7月22日）引述多名知情人士稱，英偉達（Nvidia）與中國營銷夥伴浪潮（Inspur）共同開發的特供晶片將於2025年第二季度投放市場。英偉達不願就此表態。

中國媒體澎湃新聞周一報導，浪潮訊息回應稱，該消息不屬實。不過，澎湃新聞引述業內人士稱，儘管浪潮訊息否認合作，英偉達開發中國版定製晶片並不意外。

今年年初，人工智慧晶片的世界市場領頭羊英偉達推出頂尖產品B200型Blackwell，將於未來數月投入量產。據稱，B200比此前的產品快30倍。消息人士稱，英偉達計劃推出的縮水版中國特供產品B20旨在保持面向中國競爭對手的優勢地位。特別是華為和騰訊正在爭奪這家美國企業在華的市場份額。

過去數年，英偉達共開發三款特供中國市場的人工智慧晶片，最初符合美國的出口限制。但隨著限制措施更為嚴格，這些晶片部分也不允許再運往中國。專家估計，美國政府還將繼續擴大限制措施。上一個財政年度，在中國的收入佔英偉達企業總銷售額的比例從兩年前的26%降至17%。

英偉達在中國市場目前最頂尖的產品是H20晶片。研究機構SemiAnalysis預計，該企業今年有望向中國客戶交付逾100萬顆H20晶片。其銷售額將超過120億美元。

害怕被「卡脖子」 中國IT正在「去美化」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。