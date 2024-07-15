消息人士：義大利和西班牙贊同歐盟對華電動汽車關稅

歐盟要求27個成員國在7月15日前提交有關對中國電動汽車加徵關稅的意見。政府消息人士稱，義大利和西班牙持贊同意見。

（德國之聲中文網）此次歐盟各成員國表示贊同與否，是不公開的非正式表態，但可能影響歐委會的最終決定。歐委會負責歐盟的貿易政策。自7月初起，歐委會向中國產電動汽車徵收最高37.6%的臨時性關稅。

政府消息人士周一（7月15日）表示，義大利已提交贊同關稅的意見。西班牙也將在書面意見中表示支持加徵關稅。瑞典國際發展合作與貿易部長福塞爾（Johan Forssell）周一則表示，該國將投棄權票。

上周五，消息人士已表示，德國可能也會投棄權票。目前處於初級階段的這一非正式表態中，投棄權票意味著對歐委會的支持。

消息人士稱，德國投棄權票的原因是反補貼調查還在進行，歐委會與中國政府的談判還在繼續。德國投棄權票是本著「有批判性地團結」歐委會的精神。

法國一直是該關稅措施最堅定的支持國之一。匈牙利則作出譴責。

歐委會將在11月前決定是否徵收對中國產電動汽車徵收「最終關稅」（definitive duties），期限通常為五年。如果歐委會屆時推動徵收最終關稅，那將須各成員國進行一次有約束力的投票，如果代表歐盟65%人口的15個成員國投反對票，那麼，歐盟的動議將被推翻。

十年前，歐盟沒有對中國光伏電池板加徵關稅，因明確有很多歐盟成員國並不支持。之後，歐盟的光伏產業逐步衰落。

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（路透社）

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