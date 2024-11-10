消息人士：台積電周一起停止向中國提供7納米及更先進製程晶片

路透社引述一位知情人士的消息稱，從周一（11月11日）開始，台積電將不再被允許向中國客戶供應通常被應用於人工智慧（AI）領域的高階製程晶片。

（德國之聲中文網）據知情人士透露，美國商務部已致函台積電，對7納米及更先進的晶片實施出口限制。

據路透社報導，幾周前，台積電通知美國部門，在中國公司華為的人工智慧處理器中發現了台積電生產的晶片。然而，華為是受到美國貿易限制的企業之一。所有向華為銷售高科技產品都必須獲得美國許可。

在華為產品中發現了應用於人工智慧领域的晶片後，台積電已暫停向中國晶片設計公司算能科技(Sophgo)供貨。知情人士上個月已經向路透社透露了這一點。

這款先進的台積電晶片是2022年發布的華為升騰(Ascend) 910B處理器中晶片的一部分。台灣晶片究竟是如何進入華為產品的，目前仍無法確認。

美國當局現在可能會調查其他公司是否正在為華為的人工智慧处理器提供晶片。

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美國商務部拒絕置評。

台灣經濟部表示：「台積電已與政府就出口管制問題進行定期討論，並明確表示將遵守國內和國際法規。」

台積電一名發言人說，台積電「作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管製法規」。該公司拒絕做出進一步評論。

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（路透社）

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