消息人士：台灣高級官員與川普过渡團隊舉行會見

路透社引述多名消息人士稱，台灣國家安全委員會副秘書長林飛帆和徐斯儉目前正在美國與川普过渡團隊的相關人士舉行會見。北京對台灣和美國官員之間的任何會談都十分敏感。

(德國之聲中文網)五名消息人士告訴路透社，台灣政府的兩名高級官員正在美國與當選總統川普过渡團隊的相關人士舉行會見。路透社指出，此舉是台灣與美國新政府建立關係的努力。

匿名消息人士表示，台灣國家安全委員會副秘書長林飛帆和徐斯儉及其幾名工作人員本周已前往華盛頓地區，並將在那裡舉行相關會談。

路透社無法確認美方哪些人士將參加會議或議程。

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台灣總統府發言人郭雅慧表示，「國安團隊的訪問交流是例行工作」。此外沒有進一步評論。

中國大使館和川普过渡團隊都沒有回應置評請求。

林和徐的訪問正值中國軍方加強在台灣海峽附近的活動之際，台灣稱這是北京為即將上任的川普政府和美國盟友設定「紅線」的努力。

路透社採訪到的一名消息人士稱，會見對像是川普过渡圈子中的幾個人，但不包括川普下一屆政府高級職位的提名人，因為北京對台灣和美國官員之間的任何會談都十分敏感。

還有兩位消息人士分別表示，此次會晤的對像是「可能在川普政府中佔據中層職位的共和黨人」而且「可以肯定」林和徐正在與川普的過渡團隊會面。

第四位消息人士補充說，這種級別的訪問在美國並不罕見，他們是為了會見「老朋友」，包括川普圈子裡的人。

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台灣的希望與憂慮

川普11月的勝選讓台北方面抱有川普将對中國採取強硬路線的希望，但同時也讓台灣感到擔憂，因為川普曾表示，台灣應該向美國支付防務費用。

不過被川普提名出任新內閣國務卿一職的盧比奧（Marco Rubio）曾呼籲，美國和台灣官員之間應進行不受約束的互動。

包括盧比奧在內，川普提名的新內閣成員中不少人都屬於對華鷹派。這對台灣來說是個好消息。

路透社報導稱，台北可能會與美國簽訂新的大規模軍購訂單，以表明它認真對待川普关於台灣應該向美國支付「保護費」的言論。

迄今為止，台灣與美國新政府之間的接觸似乎處於非官方接觸的灰色地帶，而且相當低調。這與川普第一任期之前的情況大不相同。2016年12月，也就是川普就職典禮前一個月，他與時任台灣總統的蔡英文通了電話。

2016年，川普曾在就任前與時任台灣總統的蔡英文通電話，引發北京方面的抗議。 圖片來源： Getty Images/T. Wright/A. Pon

這是自1979年以來美國候任總統首次與台灣總統通話，此舉激怒了中國。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周四（12月12日）報導，川普在11月初美國總統大選結束後不久就向中國國家主席習近平發出邀請，邀請他出席將於1月20日在華盛頓舉行的就職典禮。如果習近平接受了邀請，那這將是史無前例的。

川普过渡團隊和中國方面都沒有對這一報導做出回應。川普上周五（12月6日）接受NBC新聞採訪時表示，他與習近平「相處得很好」，並且「當周還進行了溝通」。

（路透社）

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