消息人士：中國高層考慮削弱人民幣匯率應對川普新一輪關稅戰

路透社引述消息人士稱，中國高層正在考慮允許人民幣在2025年貶值，為應對川普再次擔任美國總統後提高貿易關稅做準備。人民幣疲軟可能有助於世界第二大經濟體實現具有挑戰性的5%經濟增長目標，並通過增加出口收入和提高進口商品價格來緩解通貨緊縮壓力。

（德國之聲中文網）據路透社報導，中國高層領導人和決策者正在考慮允許人民幣在2025年貶值，為應對川普再次擔任美國總統後提高貿易關稅做準備。

知情人士表示，這一考慮中的舉措反映了中國認識到需要更大的經濟刺激來對抗川普提高關稅的威脅。

川普已經表示，他計劃對輸入美國的商品徵收10%的普遍進口關稅，對從中國進口到美國的商品徵收60%的關稅。

讓人民幣貶值可以使中國出口產品更便宜，從而減輕關稅的影響，並在中國大陸創造更寬松的貨幣環境。

中國人民銀行和國務院新聞辦公室都沒有立即回應路透社的置評請求。

中國人民銀行行長潘功勝12月2日出席2024中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會表示，明年央行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調控力度。 圖片來源： Ge Jinfh/HPIC/picture alliance

路透社採訪到的瞭解人民幣貶值討論情況的匿名人士稱，明年允許人民幣貶值將偏離保持匯率穩定的通常做法。

嚴格管理的人民幣可以在央行確定的每日中間價上下浮動2%。中國高層官員的政策評論通常是保持人民幣穩定的承諾。

另一位知情人士表示，儘管央行不太可能表示不再支撐人民幣的現有匯率，但它將強調讓市場在決定人民幣價值方面擁有更多權力。

在本周召開的中共中央政治局經濟會議上，中國承諾明年將採取「適度寬松」的貨幣政策，這是中國14年來首次放鬆貨幣政策立場。

今年，人民幣政策在金融分析師報告和其他智庫討論中佔據重要地位。

上周，智庫中國金融四十人論壇（China Finance 40 Forum）發表的一篇論文中，分析師建議中國應暫時將人民幣匯率從錨定美元轉為與一籃子非美元貨幣（尤其是歐元）掛鉤，以確保在貿易緊張時期匯率的靈活性。

瞭解央行想法的第三位消息人士告訴路透社，中國人民銀行已經考慮將人民幣兌美元匯率降至7.5以抵消任何貿易衝擊的可能性。

這比目前的7.25左右的水準貶值了約3.5%。

在川普担任總統的第一個任期內，2018年3月至2020年5月期間人民幣兌美元貶值了12%以上。

人民幣疲軟可能有助於世界第二大經濟體實現具有挑戰性的5%經濟增長目標，並通過增加出口收入和提高進口商品價格來緩解通貨緊縮壓力。

分析師平均預測人民幣兌美元匯率將在明年年底跌至7.37。自9月底以來，隨著投資者為川普当選做準備，人民幣兌美元匯率已下跌近4%。

中國央行過去曾通過國有銀行買賣人民幣來遏制人民幣的波動和無序流動。

（路透社）

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