消息人士：上汽大眾考慮關閉南京工廠

德國汽車製造業巨頭大眾集團傳出可能在德國工廠裁員的消息傳出後不久，知情人士透露，大眾和中國合作夥伴上汽集團也考慮關閉在南京合資建立的工廠，其中的部分生產線以及相關工作人員可能轉移到附近地區的其它生產基地。

（德國之聲中文網）由於對內燃機汽車的需求下降，大眾（VW）及其在華合資夥伴上汽集團（SAIC）正在考慮關閉在南京的一家工廠。

一名知情人士周三對路透社記者表示，南京工廠的大眾帕薩特車型生產線將會轉移到附近地區的另一個生產基地。大眾方面拒絕對此消息置評，而路透社記者暫時未能聯繫到上汽集團方面。

這名知情人士透露，南京工廠的部分員工也將跟隨生產線一起轉移至另一家工廠，但是目前尚無確切的時間表。此外，對於南京工廠究竟是要直接關閉還是轉讓出售，目前也沒有確切的消息。

大眾ID.3電車在中國市場表現欠佳 圖片來源： Xing Yun/Costfoto/picture alliance

此外，大眾和上汽也在考慮重新推動旗下品牌斯柯達（Skoda）的銷量。目前，斯柯達汽車在上汽大眾總銷量中所佔的比例僅為1%，而在2017年的時候這一比例還有17%。

大眾多年來在中國市場一直都是最成功的汽車製造商。由於來自國內外的競爭日益激烈，這家德國車企在中國的市場份額逐漸下降。為了收復失地，大眾目前正在和中國的合作夥伴--包括上汽集團和小鵬汽車合力開發新的車型。

去年一年，上汽大眾總銷量為120萬輛，比2017年少了43%。今年年初的時候，有業內人士透露，上汽計劃在其分別與大眾和通用合資成立的公司裁減數千個就業崗位。

此前彭博社曾經援引知情人士報導稱，上汽大眾在寧波工廠生產斯柯達汽車的生產線已經閒置了數月，也有可能考慮關閉。不過據網路媒體China.Table報導，大眾中國分公司以電郵形式回應彭博社的報導稱"所有上汽大眾的工廠都在按照市場需求和我們的預期進行正常的營運"，同時也指出隨著行業重心轉向智慧型駕駛和電動汽車，"我們也在對整車生產線和零件加工廠進行相應的轉型"。

2023年，大眾汽車在中國的39家工廠總產量仍然比疫情之前的峰值水準低四分之一。中國業務的營業利潤去年下跌二成至26.2億歐元，與2015年的歷史最高值相比減少了差不多一半。不久前，大眾集團總部也宣佈，為了節約開支、增加對研發的投資，不排除在德國的工廠進行裁員。

（路透社、China.Table）

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