浴火重生 巴黎聖母院重新開放迎來多國政要

經過五年的清理和修繕，巴黎聖母院將重新對外開放。包括川普、澤倫斯基在内的各國政要也將應法國總統馬克宏之邀前來參加重新開放儀式。不過，來自科隆的一位建築專家則擔心，倉促重建也許並非明智之舉。

（德國之聲中文網）對法國來說，巴黎聖母院可不是一座普通的教堂，而是國家的聖殿。也正因為如此，2019年4月16日巴黎聖母院失火之後，法國總統馬克宏立即向驚魂未定的法國民眾發表講話，他承諾，將在五年之內，完成巴黎聖母院的重建和修繕，並表示屆時巴黎聖母院將會變得"更加美麗"。

為了這項"國家工程"，法國投入了大量資金。所有官方機構都是一路大開綠燈，因此，規劃縝密的修繕計劃一直得以按時推進，並將在12月7日如期舉行巴黎聖母院的重新開放慶典。屆時，法國總統將在巴黎聖母院向各國來賓發表演說，畢竟巴黎聖母院是法國的國家財產。一天之後，紅衣主教烏爾裡希（ Laurent Ulrich）將在巴黎聖母院內主持慶祝彌撒，並為新的聖壇舉行啟用儀式。

火災後的巴黎聖母院：聖壇前堆滿了燒焦的房梁和磚瓦。 圖片來源： Christophe Petit Tesson/epa/AP/dpa/picture alliance

老教堂 新光彩

那些曾在火災前參觀過巴黎聖母院的人，屆時將會大吃一驚：牆體上數百年來煙熏火燎的痕跡已經不復存在。一塵不染的窗戶裡透進來更多的陽光，使教堂內的裝飾和繪畫顯得更加耀眼。2300個神像和8000個管風琴音管也都被擦拭得鋥光瓦亮。前不久，這裡還安裝了1500個新座椅，當然這之前也少不了為座椅祈福的環節。整個修繕過程中，共有大約250家企業和畫廊參與其中，他們大約運送了一千立方米的石料，搭建和拆卸了重達兩千噸的腳手架。

法國總統馬克宏視察「世紀工程」現場。 圖片來源： Sarah Meyssonnier/AP/picture alliance

誰曾想到，這座建於1163年至1345年的教堂，居然又成了一項截至目前已耗資七億歐元的"世紀工程"。巴黎聖母院遭火災毀壞之後，募捐活動得到了前所未有的熱情響應，很快就籌措到了大約八億四千萬歐元。目前剩餘的大約一億五千萬善款則將用於修繕拱頂和扶壁。這項工程還將持續三年。

"巴黎聖母院"的奇跡

五年前，巴黎聖母院遭遇災難性火災，曾令整個世界感到震驚：消防隊員奮戰四個小時，終於在木質桁架房頂處控制住了火勢。所幸火災造成的破壞，並沒有想像的那般嚴重：雖然十字塔坍塌，砸毀了三座拱頂，唱詩台上也出現了一個大洞。但十字塔墜落之處，近在咫尺的哥特式聖母像卻毫發無損。德國教堂專家朔克維娜（ Barbara Schock-Werner）接受德國之聲採訪時就曾驚嘆到："這簡直是巴黎聖母院的奇跡"。

2019年4月16日， 巴黎聖母院遭遇嚴重火災。 圖片來源： Thierry Mallet/AP Images/picture alliance

朔克維娜回憶道："當時，巴黎聖母院整體坍塌的危險非常之大。如果當時風再大一點，教堂蒙受的損失將不可想像。"總之，巴黎聖母院沒有倒塌，實在是不幸中的萬幸。相比之下，"鉛"則造成了更為嚴重的後果：大火中，聖母院屋頂上的鉛片紛紛墜落，有些則被燒熔，這樣一來，熔化的鉛液從拱頂處四處流淌，有毒的含鉛粉塵也飄落到了教堂的各個角落。朔克維娜說，這給修繕工程帶來了極大的挑戰。

欲速則不達？

朔克維娜作為科隆大教堂前建築工程師，同時任德國政府德法文化事務專員的拉舍特（Armin Laschet）一道，負責協調德國援助法國重建巴黎聖母院的具體事務。巴黎聖母院的四扇壁龕窗，被送到科隆大教堂下屬的維修廠清除了鉛塵，並進行了修復。聖母院鐘樓的鐘槌則由巴伐利亞南部安岑基興的一家家族企業提供。

德國教堂建築專家朔克維納：短期完成重建並不一定是件好事。 圖片來源： Imago Images/Future Image

朔克維娜表示，巴黎聖母院能在如此短暫的時間內被修繕一新，令她敬佩不已。不過，這位教堂建築專家也表示，時間壓力和經費過度寬裕有時候並非是件好事。"建築物本身其實還是過分潮濕，但願牆體上的隔熱泥漿不會脫落。"另外，房頂上的橡木支架其實也需要更長的烘乾時間。"一般來說，橡木只有在自然烘乾之後，才能用於建築。但是時間這麼緊迫，就顧不上自然烘乾了。總之，但願不會出問題吧。"

"法國成就"

巴黎聖母院重新開放後，想必大量遊客會蜂擁而至，巴黎是否為此做好了充分準備，目前還不得而知。法國文化部長達蒂（ Rachida Dati）期望提高門票價格，以限制觀光客數量，但這項建議已經被天主教會斷然拒絕。目前，巴黎市政府計劃，將巴黎聖母院前的地下停車場改造中遊客中心。

對於陷入內政危機的馬克宏總統來說，巴黎聖母院重新開放的時機非常合適。愛麗舍宮表示，巴黎聖母院得以在短期內重新開放，是"法國的成就"。本周末，巴黎聖母院將以煥然一新的面貌重新出現在世人面前，屆時將有五十多位國家元首和政府首腦出席盛大的聖母院重新開放典禮。其中包括德國總統施泰因邁爾和烏克蘭總統澤倫斯基。

美國候任總統川普也在最後一刻通過"真相"社媒發布了他將趕赴巴黎的消息。川普表示，馬克宏修繕聖母院的"工作做得很棒"。各國政要聚首，安全保障當然也要做到萬無一失，屆時將有六千安全人員擔當警戒。

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