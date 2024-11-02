流行歌手帶動文化現象「brat」成為柯林斯詞典年度熱詞

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流行歌手帶動文化現象「brat」成為柯林斯詞典年度熱詞2024年11月2日
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（德國之聲中文網）她特立獨行，她取得了成功！
英國流行歌手Charli XCX爆火專輯的名稱「brat」，被入選柯林斯詞典2024年度最熱詞匯。
「Brat」在英語中的意思是「小子」，本來是個貶義詞，有點玩世不恭、喜歡搗亂的意思。而如今這個詞被賦予了一層新的含義，代表著「自信、獨立和享樂主義態度」。
在Charli XCX的專輯走紅之後，「brat summer」對於眾多年輕粉絲來說，意味著可以用自己想要的方式來生活。歌手本人也曾經形容，典型的「brat」女孩「有點邋遢、喜歡派對、有時候可能會感到崩潰，但仍然會狂歡，也會語出不遜」——這是對傳統女性刻板形象的一種反叛。
柯林斯詞典在其網站上表示，「Brat」是2024年被最多談及的詞匯。
站隊賀錦麗
而牽涉到激烈的美國選戰中時，這個詞匯又具有了新的含義。今年7月，歌手Charlie XCX在社交平台X上發帖支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），稱她是「brat」。
賀錦麗的競選團隊迅速抓住時機，在Instagram上面轉發了這位歌手的支持，還一度將帳號的主題圖片改為「brat」的標誌性綠色。
在社群網站上，不少創作者將Charli XCX的歌曲和賀錦麗競選期間的影像片段混剪在一起，為這一網路流行趨勢增添了熱度。
柯林斯詞典稱，「brat」最終成為一種引起全球共鳴的文化現象，「brat summer」已經成為一種美學和生活方式。
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