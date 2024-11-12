洩密美國空軍士兵遭求處17年監禁

美國士兵泰謝拉去年4月因涉嫌洩密案被捕，檢察官稱之為最嚴重的違反《間諜法》行為之一，並要求法院判處近17年監禁。其律師則稱，患有自閉症、性格孤僻的泰謝拉只是希望讓朋友也瞭解世界大事。

（德國之聲中文網）美國空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）去年因涉嫌洩密被捕。美國檢察官周二（11月12日）將敦促法官判處泰謝拉近17年監禁，罪名是在網上洩露包括與俄烏戰爭有關的高度機密軍事文件。

22歲的泰謝拉將在波士頓接受聯邦法官的宣判。去年，他在社群媒體Discord上向一群游戲玩家分享了大量的機密文件。泰謝拉在2023年4月被捕後一直被拘留，並於今年3月對六項蓄意保留和傳遞涉及國家防務機密訊息的指控認罪。

五角大廈曾表示，此情報外流事件是「蓄意犯罪行為」。檢察官則稱，他所犯的罪行是「美國歷史上最嚴重和影響最深遠的違反《間諜法》行為之一」。

泰謝拉還將於明年3月面對空軍提出的軍事法庭審判，這些指控包括妨礙司法公正和未能服從合法命令。據其辯護團隊稱，他的軍方律師正在商討解決方案。

上級曾提出警告

被捕前，泰謝拉是馬薩諸塞州空軍國民兵情報部門的低階士兵。他在那裡擔任網路防禦操作員，即訊息技術支持專家。儘管級別較低，他卻持有最高機密安全許可。檢察官稱，他從2022年1月起就開始訪問數百份機密文件，涉及包括俄羅斯入侵烏克蘭在內等內容。

檢察官表示，泰謝拉曾在Discord的私人伺服器中炫耀自己有權訪問關於以色列、巴勒斯坦、敘利亞、伊朗和中國的機密訊息，並分享這些情報。其上級曾在2022年兩次警告他不要深入研究情報訊息。被洩露的訊息包括2022年俄羅斯入侵烏克蘭後向烏克蘭提供裝備，以及如何使用這些裝備。

監控畫面截屏顯示泰謝拉被武裝特工逮捕 圖片來源： WCVB-TV/AP/picture alliance

律師稱泰謝拉有悔意

泰謝拉的律師團隊在法庭文件中指出，泰謝拉「發自內心地為自己做出的決定及其造成的傷害感到後悔」，他們敦促法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）只判處其11年監禁。

他們說，這位患有自閉症、性格孤僻的年輕人從未想過要傷害美國，而是想讓他在網上結識的朋友瞭解包括烏克蘭戰爭在內的世界大事。

法庭文件顯示，泰謝拉今年2月在向情報部門匯報情況時說：「我想盡可能多地瞭解這件事，因為我覺得這可能是我們這一代人歷史上發生的最重大的事件。 」

（路透社）

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