洛杉磯山火已造成5人死亡

（德國之聲中文網）據路透社報導，截至周三（1月8日），洛杉磯周邊的野火已經蔓延到好萊塢山。加州的火災已經造成至少5人死亡，上千所房屋被毀，消防資源緊張，水源供應已達到極限。

乾燥的颶風阻礙了滅火工作並造成火勢迅速蔓延。當地超過10萬人被命令撤離，自周二開始以來，大火已經燒毀了數千公頃的土地。

大量房屋被燒毀 圖片來源： Josh Edelson/AFP

洛杉磯市消​​防局長克里斯汀‧克勞利（Kristin Crowley）在新聞發布會上表示，周三晚上，好萊塢山又發生了一場火災，大量居民被迫撤離，洛杉磯山火數量至少增加到六起。

加州政府官員稱，其中4起火災已經完全失控，包括洛杉磯東部和西部兩處大火，周三夜幕降臨時火勢還在繼續蔓延。

洛杉磯消防局向好萊塢大道以南、穆赫蘭道以北、101號高速公路以東和勞雷爾峽谷大道以西的地區發布了疏散命令——這些地區都是娛樂業的標誌性地點。

舉辦奧斯卡頒獎典禮的杜比劇院也位於當地。組織方表示，原定下周的奧斯卡提名公告已因火災推遲了兩天。

根據PowerOutage.us的數據，洛杉磯有近30萬戶家庭和企業斷電，低於周三早些時候的近100萬戶。洛杉磯當地的學校至少到周四都停課。

南加州已經幾個月沒有出現過明顯降雨。這給撲救山火帶來更多困難。 圖片來源： Mario Tama/Getty Images

南加州已經幾個月沒有出現過明顯降雨。這給撲救山火帶來更多困難。

同時，強勁的聖塔安娜季節性強風將乾燥的沙漠空氣從東部吹向沿海山脈，在吹過山巔、穿過峽谷的同時，也助長了野火的蔓延。

與近年來肆虐加州的其他火災相比，今次的火災規模較小：僅約為120平方公里。 與以往的山火不同，此次的火災主要發生在居民區，破壞力非常大。

美國總統拜登宣佈這場火災是一場重大災難，他與加州州長紐森一起聽取了消防工作的簡報。拜登星期三因為加州野火而宣佈進入聯邦緊急狀態。這項宣佈將施放資金和資源來撲滅大火。

白宮方面表示，拜登取消了原定訪問義大利的計劃，以便集中精力指導聯邦政府對火災的應對。

拜登取消訪問義大利的行程。 圖片來源： Kevin Lamarque/REUTERS

美國候任總統川普將洛杉磯毀滅性的森林大火歸咎於加州州長紐森。 他在社交平台「Truth Social」上寫道：「最終的代價將會付出。我將要求這位無能的州長讓美麗、乾淨的淡水流入加州。」

多年來，加州的水資源政策一直備受爭議。州長紐森主張制定法規來保護環境並限制特定地區的水資源周轉。批評這一政策的觀點認為，這位民主黨州長危害農場和消防安全。專家強調，洛杉磯等地山火的強度主要取決於氣候變化引發的乾旱、強風和森林管理等因素。

洛杉磯野火延燒進入緊急狀態 高級住宅區陷火海 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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