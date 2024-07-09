波音「認罪」次日 又掉「輪」子

美國聯合航空的一架波音客機起飛後掉落了一個輪子。這是該航空公司近來發生的第二起波音客機掉輪事件。最新事故發生的前一天，波音公司同意就數年前的兩起嚴重空難承認欺詐罪。

（德國之聲中文網）美國聯合航空（United Airlines）周一（7月8日）表示，其一架波音757-200飛機在從洛杉磯起飛後，主起落架的一個輪子掉落。這是該航空公司在四個月內發生的第二起類似事件。

據聯合航空介紹，該航班載有174名乘客和7名機組人員，最終在目的地丹佛安全降落，機上或地面未傳人員受傷消息。「（掉落的）輪子已在洛杉磯找到，我們正在調查事件原因，」聯合航空在聲明中如是寫道。

無獨有偶

今年3月，另一架聯合航空的波音777飛機在從三藩市起飛後不久也發生了輪胎掉落事件，導致飛行員被迫緊急降落，所幸也沒有造成人員傷亡。

美國航空巨頭波音公司目前正面臨一系列安全問題， 今年1月，美國阿拉斯加航空公司的一架波音737 MAX 9型客機起飛不久後，一扇艙門突然脫落，飛機隨即緊急返航，多名乘客受傷。波音公司首席執行官卡爾霍恩（Dave Calhoun）今年三月宣佈，將在今年年底前辭職。

今年一月，美國阿拉斯加航空公司的一架波音737 MAX 9型客機起飛不久後，一扇艙門突然脫落。 圖片來源： NTSB via AP/picture alliance

波音「認罪」

2018年10月和2019年3月，在印尼和衣索比亞相繼發生造成總計346人罹難的墜機事故後，與兩次空難同機型的波音737 MAX幾乎遭到全球禁飛。

如今，兩起事故的調查和追責出現新的進展。美國司法部7日晚些時候表示，波音公司將就上述兩起嚴重空難承認承認刑事欺詐指控。該公司被控向美國聯邦航空管理局（FAA）作出有關自動防失速軟體「機動特性增強系統」(MCAS)的虛假陳述。

根據認罪協議，波音公司同意額外支付2.436億美元的罰款，並在未來三年投資至少4.55億美元，加強其安全和合規計劃。司法部還將要求一家獨立監督機構來監督波音未來三年的安全和合規行為，並向法院提交年度報告。

《華爾街日報》認為，波音同意認罪的「這一驚人讓步將給這家全球最大的航空航天公司打上重罪標籤」。然而，該報在幾天前的另一篇報導中指出，認罪將導致聲譽受損，但可能是波音最好的選擇，因為認罪或許能讓波音了卻相關的刑事責任。



（法新社，美聯社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究