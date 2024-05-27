波蘭計劃加固與俄羅斯和白俄羅斯邊境防禦

波蘭國防部官員詳細闡述了一項加強該國東部邊境防禦的計劃。據稱，波蘭一直面臨著俄羅斯及其盟友白俄羅斯採取敵對行動的風險。

（德國之聲中文網）北約成員國波蘭周一（5月27日）詳細闡述了一項加強反無人機監控的計劃，並在波蘭與俄羅斯的飛地加裡寧格勒和俄羅斯盟國白俄羅斯約700公里的邊境線上修建防禦工事。

該系統名為"盾牌-東方"（ Shield-East），將於2028年完工，旨在保護波蘭免受越境敵對行動的影響。迄今為止，這些敵對行動包括將移民非法推入波蘭這個歐盟成員國。

該計劃的提出正值許多前"東歐集團"國家因莫斯科無端全面入侵烏克蘭而日益擔心其侵略之際。

波蘭對此計劃有何說法？

"盾牌-東方"計劃還包括與北約其他東部盟國--芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛--協調計劃中的防禦工事、樞紐和電信系統，預計耗資100億茲羅提（約合23.5億歐元，25.5億美元）。波蘭希望歐盟能提供部分資金，因為該系統還將加強由27個成員國組成的集團的東部邊界。

5月11日，波蘭總理圖斯克視察邊防部隊。 圖片來源： Artur Reszko/pap/dpa/picture alliance

波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）在新聞發布會上說："盾牌計劃的目標是保護波蘭領土，阻礙敵方軍隊的機動性，同時使我們自己的軍雖更機動以及保護平民。"

他說："盾牌計劃構成了一個複雜的防禦和威懾行動系統。它連接了接入系統，但我們還將購買和實施現代化的反無人機和偵察系統。"

據悉 "盾牌-東方"是一個獨立的項目，由波蘭上屆民族主義政府在白俄羅斯邊境建造，是為了阻止移民的大量湧入。波蘭政府稱移民的湧入是由白俄羅斯政府策劃的，目的是破壞歐盟的穩定。

不過，由圖斯克（Donald Tusk）總理領導的現任政府表示，這堵牆將得到加強。

（美聯社、路透社）

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