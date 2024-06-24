波蘭總統杜達訪華 同習近平談和平與經貿關係

作為北約和歐盟成員國波蘭的元首，杜達正在中國進行為期5天的訪問。波中雙方探討在歐洲實現和平的前景，同時希望加深經貿關係。杜達在京期間，中國宣佈對波蘭公民實施15日單方面免簽政策。

（德國之聲中文網）周一（6月24日），中國國家主席習近平為到訪的波蘭總統杜達（ Andrzej Duda）舉行了歡迎儀式，之後賓主雙方在人民大會堂舉行會談。他們會談的主軸是怎樣在烏克蘭實現和平。會談結束後，中國政府宣佈對波蘭公民實施15日單方面免簽政策。

杜達總統訪華行程共為5天，除北京外，還有上海、大連兩站。從華沙一方看，這次訪問相當低調，不過，這是一個北約成員國的元首出訪一個俄烏戰爭中表面中立、暗中支持莫斯科的國家。

杜達總統在上周五（6月21日）接受該國私人電台Radio Zet採訪時表示，"我致力於維護與中國的友好關係。波蘭一直與中國保持良好關係，我希望這種關係能夠繼續下去。" 杜達同習近平並不陌生，2022年2月杜達曾參加北京冬奧會開幕式，並同習近平舉行了單獨會見。

採訪中，記者問及中國在解決俄烏衝突中是否起著關鍵作用，杜達回答，"我認為在很大程度上是的。"

中國指責北約多次東擴激怒俄羅斯總統普丁。俄烏戰爭爆發後，中國沒有加入西方的制裁行列，繼續擴大與俄羅斯的貿易關係。

波蘭與烏克蘭接壤。戰爭爆發後，波蘭為高達百萬計的烏克蘭難民提供居所。在國際舞台上，華沙是批評俄羅斯發動侵略戰爭最嚴厲的聲音。

擴大農產品出口

本次訪華期間，除會晤習近平外，杜達還會見了中國總理李強以及人大委員長趙樂際。 波蘭希望同中方討論尋求加深中波兩國經貿往來的途徑，增加波蘭對華出口的可能性，以平衡雙邊貿易關係。

根據波蘭統計局公佈的數據，去年波蘭13.9%的進口來自中國，而波蘭對中國的出口僅為這一數額的一小部分。

周六啟程前，杜達在華沙機場對記者說，"我們希望中國市場能更為開放，尤其對我們的農產品。我們將簽署幾項協議。最重要的是我們正在進行的努力，特別希望中國市場對波蘭家禽產品開放。"

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吉利考慮在波蘭建廠

他說，將與習近平討論增加中國在波蘭的投資。上周，波蘭國家資產部表示，政府已同中國的吉利汽車方面接觸，討論在波蘭建立電動汽車生產線事宜，相關的評估正在進行當中。

他還談及中國的"一帶一路倡議"，希望促進同中國的經濟合作，建立陸路交通線路，"既能將中國商品運往歐洲，也能將歐洲商品出口到中國"。

杜達說，"這條線路有兩個基本部分。一條鐵路經過烏克蘭，另一條經過白俄羅斯。"通過烏克蘭的運輸受到戰爭干擾，"交貨非常困難，有時甚至是不可能的，而經過白俄羅斯的線路由於明斯克當局在波蘭邊境的混合攻擊也受到限制。"

（綜合報導）

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