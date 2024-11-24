波羅的海電纜事件：中國開放德國等登船視察

丹麥外交部長周四表示，中國已允許丹麥、德國、瑞典等國的代表登上停靠在波羅的海超過一個月的中國貨船，該艘貨船被指控在上個月疑似蓄意破壞該地區的海底電纜，引發多個歐洲國家關注。

（德國之聲中文網）丹麥外交部長拉斯穆森周四（12月19日）表示，丹麥在本周稍早促成了德國、瑞典、芬蘭和中國代表之間的會面，打破了長達一個月的僵局，「我們希望，一旦這4個國家的人員完成檢查，這艘船就能夠駛向目的地。」

此前，中國散裝貨輪「伊鵬3號」在今年11月涉嫌破壞2條海底電纜被瑞典當局通緝。瑞典及中國外交官持續針對此事溝通，該艘貨船也因此在丹麥和瑞典中間的卡特加特海峽停泊超過一個月。

由於中國貨船疑似違規的行為發生在瑞典專屬經濟區內，該起案件是由瑞典檢察官領導調查。

瑞典警方透過聲明表示，「中國當局的代表正在船上進行調查，並邀請瑞典當局以觀察員身份參與」，強調瑞典警察不會在船上採取任何檢查措施，周四的行動也並不是由瑞典主導的初步調查的一部分。

到底發生了什麼？

今年11月17日，瑞典哥特蘭島與立陶宛之間的Arelion電纜被損壞。次日，鏈接赫爾辛基與德國羅斯托克港的C-Lion 1海底電纜被切斷，地點位於瑞典厄蘭島南部，距離赫爾辛基約700公里。2條通信電纜分別連接瑞典和立陶宛，另一條連接芬蘭和德國。

瑞典和芬蘭警方已展開調查，歐洲官員懷疑此事是與俄羅斯入侵烏克蘭有關的「破壞」事件。

據船隻追蹤網站訊息，名為伊鵬3號的這艘船隻在電纜被切斷的時間點前後，航行經過電纜所在位置。

自事發以來，這艘船停靠在瑞典與丹麥之間狹窄的凱特加特海峽。

中國外交部否認對此事負有責任。11月29日例行記者會上，中國外交部發言人毛寧在答法新社記者提問時首次表示：「中國願意與相關國家合作，查明事實真相。「」目前中瑞雙方正就此保持著密切溝通」她補充道。

丹麥海軍巡邏艦在海上監視伊鵬三號 圖片來源： Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

丹麥海軍表示，在監控這艘船隻。由於處於國際水域，丹麥有關部門干預的空間有限。丹麥海軍是否會控制這艘貨船尚不明確。丹麥國防指揮部僅表示，在伊鵬3號附近。

瑞典海警一名發言人向法新社表示，「我們可以證實我們在現場…使用的是我們最大的船隻之一KBV001波塞冬」，協助瑞典警方調查。這名發言人表示，如果伊鵬3號起航，「我們將予以跟蹤」。

另據德新社引述一個船隻雷達網站，德國警方Bad Düben號船也在伊鵬3號附近。

是意外還是故意？

路透社引述多名西方情報官員說法，指他們相信是中國船隻切斷2條海底電纜。但對於究竟是意外還是中方故意為之則有不同看法。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）重申，該國已在11月底請求中國配合調查，但強調沒有針對北京提出任何形式的「指控」。

德國國防部長皮斯托裡烏斯曾表示，被切斷的電纜可能是「破壞活動」的結果。「沒有人相信這些電纜是偶然被切斷。」瑞典警方也在調查「破壞活動」的嫌疑。

對於這是與烏克蘭戰爭有關的破壞事件的指責，俄羅斯駁斥稱 「荒唐、可笑」。多名歐洲政界人士指責這是莫斯科的「混合戰爭」。

C-Lion 1是一條長1173公里的海底「數據高速公路」，鏈接中歐與北歐的計算中心。該電纜2016年啟用。營運公司Cinia表示，修理工作最遲周一開始。該公司聲明稱，預計11月完成修理工作。

Arelion通訊電纜則已頗為老舊，過去也曾發生運作失靈，通常與船隻航行的錯誤有關。該電纜與C-Lion 1在哥特蘭島以東某處交叉。

丹麥安全專家卡斯博（Jacob Kaarsbo）則向瑞典TT通訊社表示，所有跡象顯示，這艘中國船隻應為電纜損害負責。他說，這艘船隻從一個俄羅斯港口出發，在發生損害的兩處地點放慢了航行速度。他估計，丹麥當局在考慮登船。他同時表示，不認為中國是破壞行動的幕後方，而很可能是俄羅斯租用了這艘船。

自2022年2月俄羅斯進攻烏克蘭以來，波羅的海緊張局面加劇。

2022年9月，將俄羅斯天然氣送往歐洲的北溪管道發生一系列水下爆炸，原因尚未澄清。

2023年10月，芬蘭與愛沙尼亞之間的一條海底天然氣管道被一艘中國貨船的船錨損壞而關閉。

（法新社、德新社、路透社）

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