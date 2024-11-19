波羅的海通信電纜斷裂 有人搞破壞？

一條連接德國羅斯托克和芬蘭赫爾辛基的海底通信電纜11月18日疑因「外力作用」斷裂。儘管具體原因仍在調查中，德國和芬蘭兩國已經表達了「深切憂慮」。

（德國之聲中文網）德國、芬蘭的外交部在聲明中並沒有指出海纜斷裂的可能原因，但是卻強調「此類事件會立刻引起大家對蓄意破壞的懷疑，這充分說明了我們這個時代的動蕩」；「歐洲的安全不僅僅受到了俄烏戰爭的威脅，也要面對惡意勢力的混合戰爭手段……保衛我們的共同關鍵基礎設施對我們社會的安全和抵禦能力至關重要。」

11月18日早些時候，芬蘭國資的科技公司Cinia披露，連接赫爾辛基和羅斯托克的C-Lion1海纜「因不明原因」斷裂，因此該海纜承載的部分數據業務停擺。該公司表示正在和芬蘭當局相關部門合作調查事件原因。

Cinia還透露，海纜斷裂地點位於瑞典海域，而且並非往來船隻密集的地區，斷裂時間也是在11月18日凌晨，所以「很有可能是因為外力作用斷裂」，具體而言可能是「拖網漁船或者船錨」。該公司還強調，暫時還沒有訊息顯示系蓄意破壞。

資料圖片：新新北極熊號」（Newnew Polar Bear）貨船被懷疑在2023年10月損壞了愛沙尼亞和芬蘭之間的海底光纜 圖片來源： Avalon/Photoshot/picture alliance

立陶宛瑞典光纜也受損

羅斯托克和赫爾辛基之間的C-Lion1海纜全長1173公里，承載北歐與中歐各數據中心之間的大量通信。據Cinia公司的說法，為修復電纜需要從法國加萊派出一艘船隻，工程大約需要兩個星期。

芬蘭交通與通信局網路安全中心主任貝爾斯特羅姆(Samuli Bergstrom)強調，網路并沒有受到此次海纜斷裂事件的影響，「因為芬蘭有許多條海纜與外界相連，一條線路故障不會造成損害。」

另據瑞典通信公司Telia通報，連接立陶宛和瑞典的一條波羅的海海底電纜也遭到了損壞，不過數據通信並沒有受到持久的影響。

去年，波羅的海已經發生過多起海底天然氣管道、海底電纜受損事件。其中，愛沙尼亞與芬蘭間的一條光纜很有可能是被一艘中國香港籍貨船的拖錨損毀。不過調查人員無法確定該事件是否為蓄意破壞。芬蘭與中國過去一年中一直在就此事進行會談，習近平與芬蘭總統尼尼斯托(Saul Niinisto)也曾在今年1月通話商討這樁案件。

（美聯社、路透社、德廣聯）

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