法國議會決選 未來引人擔憂

法國此次議會選舉被視作二戰以來該國最重要的一次選舉。極右翼政黨在首輪選舉中取得歷史性勝利。最終選舉結果不僅影響法國本身，還可能對全球外交產生深遠影響。

（德國之聲中文網）法國周日（7月7日）舉行議會選舉的第二輪投票。最新民意調查顯示，極右翼政黨國民聯盟（RN）預計將在國民議會中贏得最多席位，但可能無法獲得絕對多數席位。這意味著法國將陷入混亂的「懸浮議會」局面，即無任何黨派贏得絕對多數。這預示著歐元區第二大經濟體將進入一個長期不穩定的政策僵局期。

這次選舉不僅影響法國本身，還可能對烏克蘭戰爭、全球外交和歐洲經濟穩定產生深遠影響。無論結果如何，幾乎可以肯定的是，這次選舉將削弱現任法國總統馬克宏在其剩下三年任期內的權力。

如果反移民、反歐盟的國民聯盟獲得絕對多數席位，該黨主席巴爾德拉（Jordan Bardella）可望成為新任法國總理，法國極右翼由此將自二戰以來首次掌權。這將在歐洲聯盟內部引發震蕩。近年來，歐洲多國的右翼民粹主義政黨接連實現歷史性突破。

國民聯盟主席巴爾德拉年僅28歲。 圖片來源： Julien de Rosa/AFP/Getty Images

投票率大幅上升

截至法國當地時間中午，選舉的投票率為26.3%，相比2022年第二輪投票同期的18.99%大幅上升。益普索市場研究集團(IPSOS)和民意調查機構哈里斯互動公司（Harris Interactive）介紹，這是自1981年以來的最高中午投票率。法國內政部表示，這突顯了選民對這次選舉的極大關注，而選舉中的觀點分歧也顯而易見。

投票於當地時間上午8點開始，城鎮和小城市的投票將於下午6點結束，大城市則在晚上8點結束。法國主要媒體委託進行的出口民意調查將在所有投票站結束後立即公佈。初步官方結果預計將於周日晚些時候和周一早些時候公佈。

聯手抗右

在6月30日舉行的法國國民議會選舉首輪投票中，國民聯盟名列前茅，獲得歷史性勝利；左翼聯盟—新人民陣線（NPF）和馬克宏領導的中間派聯盟共同黨團分別位居第二和第三位。

首輪投票後，為避免分散非國民聯盟的選票，法國左翼和中間派政黨陸續撤回了周日議會決選的數百名候選人。中間派和左翼聯盟由此聯手將選票集中在一起，以對抗極右翼政黨的候選人，從而降低該黨控制法國議會的可能性。

中午的投票率創43年來最高 圖片來源： Patricia Huchot-Boissier/abaca/picture alliance

適得其反

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）周五報告稱，在法國議會第二輪選舉的競選活動中，近來約有50名候選人、替補人員或活動人士稱為暴力的受害者，這引起了人們對該國民主和公共辯論狀況的嚴重擔憂。達爾馬寧宣佈，將部署3萬名警察和憲兵，以確保第二輪立法選舉期間的安全。

法國執政黨在6月初的歐洲議會選舉中慘敗於國民聯盟後，總統馬克宏出人意料地宣佈解散國民議會，提前舉行議會選舉。他希望法國民眾在本國議會選舉中會有不同於對歐洲議會的選擇，因而讓其領導的自由派陣營保持議會多數。然而不少觀察人士認為，他的政治「豪賭」即將面臨適得其反的結果。

法國商界精英也對未來的政治動蕩和不穩定感到擔憂。「我們非常擔心未來會發生什麼」，法國航空航天公司賽峰集團董事長麥金尼斯（Ross McInnes）向路透社坦言：「無論周日投票結果如何，我們可能已經走到了十年前開始的改革周期的盡頭。」

（路透社，法新社，美聯社）

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