法國拒發部分俄記者奧運採訪證

法國安全部門拒絕了4000多份奧運會入場證申請，理由包括擔心存在間諜和網路攻擊。俄羅斯認為這樣的決定令人無法接受，並指責法國當局破壞了媒體自由。

（德國之聲中文網）克里姆林宮周一（7月22日）表示，法國以安全為由拒絕為部分俄羅斯記者發放2024年巴黎奧運會採訪證的決定令人無法接受，並指責法國當局破壞了媒體自由。

法國看守內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）周日表示，法國安全部門拒絕了4000多份奧運會入場證申請，理由包括擔心存在間諜和網路攻擊。

達爾馬寧說，出於對間諜活動的擔憂而拒絕的申請近100份，其中一些來自俄羅斯和白俄羅斯。

當被問及拒絕為部分俄羅斯記者發放奧運會採訪證一事時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov ）在電話會議上對記者表示："我認為這樣的決定是不可接受的。我相信這樣的決定會損害媒體自由。而且，這無疑違反了法國對歐洲安全與合作組織和其他組織的所有承諾。"

他說："當然，我們希望相關人權組織、致力於確保媒體自由的基礎和規則的組織對此類決定做出反應。"

上周五，西方國家指責俄羅斯踐踏媒體自由。此前，法院認定美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）犯下間諜罪，並判處他16年監禁，在最高安全級別的流放地服刑。格什科維奇、其家人和僱主以及美國當局否認對他的所有指控，堅稱這名即將離任的記者只是在完成自己的工作。

他的僱主《華爾街日報》主編塔克（Emma Tucker）及高層管理人員在聲明中表示："格什科維奇面臨的是毫無根據的虛假指控。俄羅斯最新的虛假審判動作雖在意料之中，但仍令人深感失望，同時也令人憤慨。"

克里姆林宮表示，此案和審判屬於法院管轄範圍，但未公佈證據便聲稱格什科維奇"當場"被抓獲從事間諜活動。

俄羅斯和法國之間的關係也因烏克蘭戰爭而急劇惡化。法國向基輔提供了軍事裝備。法國總統馬克宏稱俄羅斯總統普丁領導的俄羅斯為對手，並警告稱，如果莫斯科贏得戰爭，歐洲的公信力將降至為零。

舉辦奧運會 東道國經濟受益幾何？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。