法國「史上最短命」總理留下的陰影

就在川普2.0即將到來之際，歐盟兩大經濟體法國和德國都陷入新舊政府艱難的交替時期，同時面臨政治混亂和經濟萎縮的威脅。

（德國之聲中文網）周三（12 月 4日），法國巴黎，對於73歲的米歇爾‧巴尼耶（Michel Barnier）來說，這一天過得特別漫長。當晚，在反對派發起的不信任投票中，他作為總理領導的法國中右翼政府被推翻，以"最短命總理"（不足三個月）而載入法國史冊。

"這項不信任動議將使一切變得更加嚴重，也更加困難。這是我可以確定的，"巴尼耶在投票前表示。

以雷朋為首的右翼民族主義政黨和左翼陣營，都對他的政府投了不信任票。總共577名議員中，投不信任票的有331人。

周四一早，巴尼耶不得不率領內閣向總統馬克宏遞交總辭呈。在新政府成立之前，他將繼續擔任代總理。

幾個小時之內，馬克宏迅速物色好新的總理候選人。

馬克宏自己也面臨辭職呼聲，而且這已經不是頭一回了。他的第二個也是最後一個總統任期於2027年屆滿。

12 月 4日，在國民議會不信任投票中，米歇爾‧巴尼耶作為總理領導的法國中右翼政府被推翻 圖片來源： Aurelien Morissard/Xinhua/dpa/picture alliance

巴尼耶的總理任期為什麼短命？

今年9月，經過長時間的磋商，馬克宏最終決定提名巴尼耶出任總理，並同他所屬的中間派勢力聯合執政。

今年7月，馬克宏宣佈提前舉行國會選舉。選舉結果這使國民議會分裂為三個陣營，沒有任何一個陣營能夠獨自執政。

一個廣泛的左翼聯盟——"新人民陣線"在選舉中獲勝，但瑪麗娜‧雷朋（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟獲得單一政黨最多選票。

在執政期間，經驗豐富的保守派巴尼耶將改善法國的財政狀況作為優先事項之一。今年，法國的債務佔國內生產總值比率達到了6.1%，是歐盟允許水準的兩倍。法國是被歐盟委員會正式警告的若干成員國之一。

巴尼耶提出了2025年的預算方案和社會保障改革計劃，該計劃本可以減少公共債務，但需要增加稅收和削減開支。這些措施被左翼和極右翼抨擊為忽視民眾需求的緊縮政策。他向議會發出最後通牒：支持預算案，或政府垮台。議會選擇了後者，從而引發了推翻他的不信任投票動議。

12月4日，瑪麗娜‧雷朋（Marine Le Pen）在法國國民議會發表演講。 圖片來源： Aurelien Morissard/Xinhua/IMAGO

二戰後前所未有的政治動蕩

目前尚不清楚法國將何去何從。法國正處於二戰結束以來前所未有的政治動蕩時期。

國民議會的權力平衡保持不變，仍然分裂為三個不願結盟的陣營。組建新政府的難度與7月份相差無幾。馬克宏已經明確表示他不會辭職，而新的議會選舉要到2025年中期才可能舉行。

無論誰接替巴尼耶成為總理，都將面臨同樣的弱勢局面，難以讓其政治願景在議會中獲得通過。在法國的總統制框架下，大部分權力集中在馬克宏手中，但他似乎正逐漸失去對局勢的掌控。

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巴黎與柏林的艱難時刻

對於歐洲來說，這可能意味著一個更加力不從心的法國，歐盟的重要集體決策必將放緩。

"我們需要一個能夠推進歐洲立法的法國政府，所以政府越早組建越好，"柏林智庫雅克‧德洛爾中心（Jacques Delors Centre）的索菲‧龐施萊格爾（Sophie Pornschlegel）告訴德國之聲。

她指出，在巴尼耶出任總理之前，法國曾有三個月沒有政府，但那段時間的問題不大，因為新一屆歐盟委員會還沒上任。

不過龐施萊格爾也警告不要過於危言聳聽："也有可能這不會是一場巨大的政治危機，因為他們可能相對快速地組建新政府。"

與此同時，德國政府也陷入了一定程度的停滯。總理肖爾茨上個月宣佈結束他領導的聯合政府，定於明年2月舉行大選。新政府預計6月前上任。在此之前，德國政府可能會避免做出任何重大決策。

"這不是好消息。在危機四伏的動蕩時期，我們需要強大而穩定的領導力量，"龐施萊格爾說。

德國和法國的經濟前景同樣黯淡。11月，國際投行高盛（Goldman Sachs）預測，這兩個歐元區最大經濟體將在2025年出現萎縮，儘管歐盟內部作為緊密相連的單一市場整體上將避免衰退。

"儘管面臨這些挑戰，歐元區的經濟活動數據仍然顯示出適度但正面的增長，"經濟學家斯文‧亞裡‧斯滕（Sven Jari Stehn）寫道。

明年1月，川普将重返白宮，給歐盟帶來巨大挑戰。 資料圖片 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

川普2.0即將到來

巴黎和柏林通常被視為歐盟的關鍵權力軸心，負責推動歐盟政策，並為27個成員國組成的歐盟設定主要議程。因此，兩國的國內事務此時格外要緊。

明年1月，川普重返白宮，開始他作為美國總統的第二任期。對於歐盟來說，這很可能意味著報復性關稅的回歸，對德國汽車工業尤其不利。

在北約框架內，歐洲國家可能會再次遭到華盛頓的指責，因其在國防支出上表現不佳，在美國軍事力量上搭便車。川普此前曾威脅，如果北約成員國沒有花足夠的錢用於軍隊建設，美國可能在其受到攻擊時袖手旁觀。

這位號稱奉行"美國優先"原則的當選總統還表示，他將迅速推動烏克蘭通過談判與莫斯科結束戰爭。如果川普撤回對烏克蘭的軍事支持，歐盟將面臨巨大壓力，填補空白將耗資巨大。

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歐洲外交關係委員會的帕維爾‧澤爾卡（Pawel Zerka）認為，無論巴黎和柏林的政局如何，川普的回歸都意味著其他國家必須承擔更多責任。

"歐洲人必須在保衛歐洲和支持烏克蘭方面承擔更多的付出。"他告訴德國之聲，"顯然，人們會感受到法國對這些討論的參與度有所減弱。但這僅僅意味著其他國家需要走出蔭蔽和舒適區，發揮更大的作用。"

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