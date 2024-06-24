沙烏地阿拉伯當局表示，本年度麥加朝覲期間，一共有超過1300名朝聖者因高溫而死亡，其中有不少未獲當局授權、非法進入聖地的朝聖者。

（德國之聲中文网）沙烏地阿拉伯當局23日證實，超過1300名伊斯蘭教朝聖者在今年前往聖城麥加（Mecca）朝聖（Hajj）期間因高溫喪命。今年朝覲期間麥加氣溫異常炎熱，一度出現破紀錄的51.8攝氏度高溫。

欲前往麥加的朝聖者必须获得沙烏地阿拉伯的正式許可才可進入該國，過往因想朝覲的穆斯林人數過多，沙烏地當局每年都實行配額制度，希望控管過度擁擠及炎熱問題。未登記的朝聖者無法使用官方提供的空調、水、遮陽、噴霧等設施。

醫務人員將中暑暈倒的朝聖者抬走救治 圖片來源： Rafiq Maqbool/AP Photo/picture alliance

沙烏地阿拉伯衞生部長賈拉傑爾（Fahad bin Abdurrahman al-Jalajel）透過官媒發聲明指出，今年83%的死者未持有沙國政府頒發的「朝覲簽證」，一部分人為年長者和患有慢性病患的民眾，「他們在陽光下走了很長的距離，且沒有足夠的庇護所或休息」。

衞生部長：朝覲管理可謂「成功」

如此多朝聖者在朝覲期間死亡也引發外界質疑，一些受害者家屬指責沙烏地當局或本國組織不善，未能提供足夠的避難所來躲避高溫。

賈拉傑爾則反駁表示，由於死亡人數不斷增加，麥加朝聖受到外界越來越多的審視，但他仍認為今年的朝覲管理總體上「成功」。

賈拉傑尔补充说，沙烏地阿拉伯衞生部門提供了超過46.5萬次專門治療服務，其中包括weinaxie 未獲授權的朝聖者提供的14萬多次服務。儘管如此，不少聲音仍然對朝聖期間死亡人數異常增多提出了質疑。

部分國家政府還批評一些旅行社為大量朝聖者提供非法證明，導致朝覲人數過多。

據半島電視台（AJ）報導，在2023年，約有185萬穆斯林進行了一年一度的麥加朝覲。近90%（166萬人）的朝覲者來自國外。



（法新社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。