「沒有人能勝過我」——波蘭將接任歐盟輪值主席國

2025年1月1日，波蘭將從匈牙利手中接任歐盟理事會主席國職位。自信滿滿的波蘭總理圖斯克會在接下來的半年時間裡做些什麼？

（德國之聲中文網）2025年1月1日，匈牙利將把歐盟理事會主席國的接力棒交給波蘭，結束了它讓盟友們大傷腦筋的半年。

歐盟理事會主席國的職位由27個成員國輪流擔任，任期為六個月。輪值主席國的角色是在各成員國之間充當「誠實的中間人」，超越本國利益，推動歐盟的重要議程。

在過去這六個月裡，匈牙利總理歐爾班並未老老實實扮演這樣的角色，而是多次與歐盟總部對著干。他在未經事先協商的情況下，給自己派遣了一系列「和平使命」，出訪了莫斯科、基輔和北京，讓歐盟夥伴感到惱怒。

「波蘭接任歐盟理事會主席國的作為，將與過去六個月發生的事情大不一樣。」柏林德國國際與安全事務研究所的東歐問題專家凱-奧拉夫‧朗（Kai-Olaf Lang）告訴德國之聲，尤其是在歐盟的安全政策以及與烏克蘭和俄羅斯的關係方面值得期待。

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「沒有人能勝過我」

波蘭總理圖斯克是一位經驗豐富的歐洲政界人物。他曾於2014年至2019年擔任歐洲理事會主席，隨後擔任歐洲議會中最大的政黨歐洲人民黨（EPP）的主席。

一年多前，在民粹主義政黨法律與公正黨（PiS）執政波蘭八年之後，圖斯克領導的政治聯盟在大選中獲勝。2023年12月擔任波蘭總理後，他在第一次政府聲明中驕傲地宣稱：「在歐盟沒有人能勝過我。」

「歐洲說我們的語言」

圖斯克是在自吹自擂嗎？歐盟理事會主席國輪值是他證明自己的絕好機會。他要向外界展示，在加入歐盟20年後，波蘭不再是亦步亦趨的學生，甚至可以教一些「老牌」成員國如何行動。

波蘭歐盟事務部長亞當‧什拉普卡（Adam Szlapka）最近談到波蘭擔任該職位的優先事項時表示：「我們是可以信任的。歐洲說我們的語言。」他還說，波蘭已成為應對西方面臨的「最大挑戰」的專家。

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「歐洲必須自力更生」

連月以來，圖斯克在公開演講中一再強調，應將波蘭及北約東翼國家的國防政策作為整個歐盟的安全政策。

2024年11月底，圖斯克首次參加了在瑞典哈普松德召開的北歐-波羅的海八國（NB8）峰會。他在峰會召開之前表示：「我們應該加強與美國的關係，但歐洲必須獨立，必須自力更生。現在是結束對俄羅斯恐懼和搖擺不定的時候了。」

波蘭在國防支出方面確實領先。目前，波蘭將國內生產總值的4.2%用於國防，並計劃在2025年將這一比例提高至4.7%。

這一點不僅為與其他歐盟國家的討論提供了有力依據，也為與美國當選總統川普未來的談判積累了籌碼。川普呼籲歐洲合作夥伴承擔更多責任。

「不能繞過烏克蘭尋求和平」

圖斯克決心阻止任何繞過烏克蘭、僅由美國和俄羅斯之間進行的和平談判。他還希望歐盟能夠在談判桌上擁有一席之地。

「我們作為歐盟理事會主席國，將共同負責談判的進展，這可能從今年冬天開始，」圖斯克在12月初表示。他在12月12日與法國總統馬克宏於華沙會面後說：「烏克蘭必須參與每一輪談判，必須要讓我們在基輔的朋友能夠接受每一種變更，每一項提議。」

為了應對各種可能性，波蘭正在它與白俄羅斯的邊界上修建一條名為「東方盾牌」（East Shield）的防線，並希望歐洲其他國家提供資金援助。波蘭還參與了名為「歐洲天空盾牌」（European Sky Shield）的歐洲防空倡議。

圖斯克領導的政府支持通過發行歐洲債券來支付防務開支，但在歐盟內部，這一想法極具爭議。德國和荷蘭對此尤為反對。

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推動烏克蘭入盟談判

在歐洲理事會決定與烏克蘭開啟入盟談判一年後，波蘭希望能推動這一進程。什拉普卡部長建議，可從法治、人權和反腐敗等領域開始談判。

儘管基輔希望盡可能多地開啟談判領域，但波蘭表示不要操之過急。這是因為波蘭再次進入選舉季：明年5月將選舉新總統。

來自國內政治的壓力

圖斯克在去年上任時，恰逢波蘭農民大規模抗議烏克蘭糧食進口的浪潮。抗議者一度封鎖了波蘭與烏克蘭以及波蘭與德國的邊界。

烏克蘭希望達成一項貿易協議，以解決未來數年對歐盟的進口問題。然而，波蘭不太可能在這一領域向烏克蘭讓步。

此外，波蘭是南美自由貿易協定的堅決反對者，並盡可能阻止該協議按計劃實施。在這一點上，波蘭與法國等盟友的立場一致。

12月6日，歐盟與巴西、阿根廷及其他三個南美國家組成的南方共同市場（Mercosur）達成了一項歷史性的自由貿易協定。據報導，該協議一旦獲得批准，將創建全球最大的自由貿易區之一，覆蓋7.8億人口的市場，佔全球GDP近四分之一。

然而，法國、荷蘭和波蘭等擁有大型奶製品和牛肉產業的國家對協議持反對態度。他們認為，該協議會使本地農民面臨不公平競爭，並可能造成環境破壞。

2024年11月底，圖斯克（左三）參加了在瑞典哈普松德召開的北歐-波羅的海八國（NB8）峰會。他在峰會召開之前表示：「現在是結束對俄羅斯恐懼和搖擺不定的時候了。」 圖片來源： Henrik Montgomery/TT/REUTERS

「脫碳不能通過去工業化來實現」

圖斯克對歐盟委員會主席馮德萊恩提出的「歐洲綠色協議」持高度懷疑態度。該協議旨在到2050年將歐盟的溫室氣體淨排放量降至零。

圖斯克表示：「拯救整個地球的天真野心正在削弱歐洲的全球競爭力。」什拉普卡部長補充說：「脫碳不能通過去工業化來實現。」他警告稱，民眾對氣候政策的接受度正在下降。

德國和法國是兩塊絆腳石

目前，德國和法國都面臨國內政治危機。圖斯克希望利用這兩個歐洲大國的脆弱時刻來提升波蘭的地位。

東歐問題專家凱-奧拉夫‧朗警告說：「波蘭在自我定位方面非常積極。然而，僅與北歐和波羅的海國家結盟是不夠的。」

凱-奧拉夫‧朗認為：「波蘭將展示自己是一個願意參與歐盟建設的國家。然而，德國和法國在經濟和政治上的困境將會一再成為阻礙歐洲前進的絆腳石。」

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