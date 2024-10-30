汽車行業轉型導致德國再減少14萬工業崗位

德國汽車產業結構性轉變的代價非常高昂：同2019年相比，德國汽車行業已減少了4.6萬個工作崗位，而2035年前還將繼續削減近14萬個就業機會。

（德國之聲中文網）德國汽車工業聯合會（VDA）發布的一份最新調查研究報告顯示，到 2035年前，隨著汽車行業從傳統燃油車向電動汽車的轉變，德國該行業的就業崗位可能會繼續減少14萬個。

德國汽車工業聯合會主席穆勒 (Hildegard Müller) 表示，由於國際競爭激烈，企業目前正在縮減投資。

大眾汽車董事會本周剛剛宣佈，計劃關閉德國境內至少三處工廠，裁員數千人之多。汽車供應商采埃孚（ZF）預計2028年前在德國削減目前54000個工作崗位中的四分之一。博世（Bosch）和大陸集團(Continental)都做出裁員計劃。

德國工商大會 (DIHK) 的一項研究顯示，汽車行業一半以上的公司都在計劃裁員，只有7%的企業預計會增加就業機會。超過一半的汽車零件制造商都存在壞賬以及流動性瓶頸等的融資障礙。

德國工商協會負責人萬斯雷本（Martin Wansleben）表示，從某種程度上來說，大眾汽車是德國出現結構性危機的標誌。向電動汽車的轉型並不是輕輕鬆鬆就可以實現的。

目前德國汽車行業正處於結構調整的過程中。 汽車工業聯合會的研究報告顯示，與2019年相比，到2035年全行業預計將總共削減近19萬個工作崗位，其中約4.6萬個工作崗位已經被裁減。

德國汽車工業聯合會主席穆勒表示，歐洲和德國失去競爭力正在越來越明顯地表現出來。越來越多的公司推遲或完全取消在德國的投資計劃，超過三分之一的公司計劃將投資轉移到海外。

大眾擬關德國3廠 員工憂飯碗不保 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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