氣候峰會會期過半 達成共識仍遙遙無期

在亞塞拜然首都巴庫舉行的聯合國氣候峰會已經接近尾聲，各方仍在為達成共識進行最後的努力。工業國家應為氣候保護投入多少資金？各方對此各執一詞。

（德國之聲中文網）11月17日之後，相關的談判將繼續舉行，各方爭執的焦點主要集中在應為低收入國家提供何種規模的財政支持，並為此制定出具體的財政目標。德國經濟部長哈貝克也將親赴巴庫，參與第二周的談判活動。

迄今為止，工業國家承諾每年將出資一千億美元用於氣候保護，並幫助發展中國家進行相應的轉型。這一目標的有效期截至2025年。

德國氣候女特使摩根：期望工業國家每年拿出上兆资金的想法「完全不切實際」。 圖片來源： Rafiq Maqbool/AP/dpa/picture alliance

不過，全球南部國家則呼籲西方國家今後應提供更多的資金。有人建議，工業國家應為此每年提供超過一兆美元。迄今為止，歐盟尚未就制定財政目標一事發表評論。氣候峰會議程過半之際，德國聯邦政府氣候保護特使摩根（Jennifer Morgan）表示，要求工業國家從公共財政中每年拿出上兆资金的想法「完全不切實際」。

除此之外，應由哪些國家提供資金的問題也引起了爭議。西方工業國家要求最大的碳排國家中國以及海灣國家也應履行必要的義務。

世界氣候會議已經進行了一周，共有來自近兩百個國家的代表出席了會議。按照原定計劃，會議將於11月22日結束。不過根據以往經驗，由於各方不能達成共識，會期往往會被延長。

（基督教福音通訊社）

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