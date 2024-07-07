民防擔憂加劇 德國城市呼籲建造防空洞

德國各城市呼籲建設防空洞，以在戰爭爆發時保護民眾。但批評者認為這樣做沒有任何意義。

（德國之聲中文網）要想瞭解一個國家的焦慮程度，最好的辦法可能就是走訪瞭解一下該國的民防設施建造公司。

BSSD Defence公司總部位於柏林，主要從事掩體系統的開發與銷售，為私人、商業和軍事用途建造"保護室系統"（protection room systems）。公司業務進展順利，生意好到令人擔憂的地步。除了一系列家庭安全設備外，該公司還提供從大約2萬歐元(合2.14萬美元)的"彈出式避難室"（pop-up panic rooms）到將近20萬歐元的全尺寸防空洞等各種產品。

BSSD技術總監馬裡奧‧皮耶德（Mario Piejde）表示，近年來公司接到了越來越多來自私人、消防部門和地方政府的咨詢電話，這一上升趨勢始於新冠大流行期間。2022年俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後相關咨詢量再次上漲。

"因為掩體設施相關的供應商並不多，所以感興趣的人不少，需求也不小。"皮耶德說道。"沒有人會預料到歐洲會再次發生戰爭，但不幸的是，歷史總是在重演。那些之前做過打算的人，現在已經開始著手將計劃付諸於行動。"

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德國沒有可用的防空洞

這種不安的情緒似乎也已滲透到了政治圈層。6月初在波茨坦舉行的一次內政部長會議上，聯邦內政部向各州內政部長提出了一份關於為德國人"設計開發新型避難所的現狀報告"。

在發布這份報告的三個月前，代表德國14,000個地方議會的德國市鎮聯合會（DStGB）呼籲聯邦政府在未來10年內投資100億歐元用於民防設施建設，並用這筆資金恢復德國2000座冷戰時期的防空洞。

這不是一項小工程。德國聯邦公民保護和災難援助辦公室（BKK）告訴德國之聲，冷戰時期的2000個防空洞中只有579個仍被指定為公共庇護所，可容納約47.8萬人(佔德國人口的0.56%)。然而就在2007年，之前的庇護系統被廢止後，即使是這些防空洞也"既無功能性，也不能被使用了"。

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BKK表示，新的防空洞設計構想目前仍在規劃階段。然而洩露給多家德國媒體的政府報告顯示，要保護整個德國人口，需要建設大約21.01萬個額外的防空洞，將耗時25年，耗資1402億歐元。

"過去35年來，民防設施建設顯然是被忽視了"，皮耶德說，但同時補充道，重啟這樣的庇護設施是可行的。

在過去的50年裡，建築基本結構並沒有發生太大變化。牆壁的強度、厚度以及過濾系統都有一定的標準。唯一改變的是電源供應和電池效率。

防空洞能提供多大保護？

德國威滕大學（University of Witten）經濟與安全研究所FIRMITAS所長漢斯-瓦爾特‧博裡斯（Hans-Walter Borries）同時也是德國聯邦國防軍預備役上校。他也認為民防問題長期以來被嚴重忽視。

但考慮到北約與俄羅斯之間可能爆發的戰爭規模，博裡斯質疑防空洞在戰時實際能派上多大用場。比如俄羅斯現在擁有的高超音速導彈，可以在2到5分鐘內從加裡寧格勒到達歐洲幾乎任何城市。

"現在不像二戰時期，那時人們得到警告 - 轟炸機將從漢諾威飛向柏林 - 之後還能有15到20分鐘的時間去找防空洞，"博裡斯說道， "現在能給出的反應時間極短，可能很難對整個人口發出警告。"

聯邦政府也意識到了這個問題。政府報告稱，在戰爭狀態下，大型的中央防空洞遠不及分散在居民住宅樓內的小型防護空間來的實用有效。因此，政府計劃建議人們購買廉價易得的建築材料，在地下室建造安全室用作庇護。

錢應該花在更好的地方

博裡斯不認為把錢花在建造新防空洞上有很大意義，尤其是考慮到現代戰爭可能迅速升級為核子大戰，而現代核武的打擊力和破壞力要遠大於美國在二戰結束時使用的核武器。

"當年投放在長崎或廣島的原子彈已無法與現在核武相比，" 博裡斯說道，"現在只需九到十二枚導彈就可以摧毀整個德國。"

能夠承受這種程度核襲擊的防空洞則必須建在阿爾卑斯山數千米深的地下。"之後你也不會想要再出來了。（核輻射等安全問題）"

與其投資巨額資金用於建設防空洞以備戰時之需，博裡斯認為應建議政府投資被他稱為"常規性的"的民防設施。包括比如災難預警系統，特別是像德國最近經歷的洪水等自然災害，並為災難救援組織提供更好的培訓。

"這意味著把錢花在救災培訓、逃生演練和升級現代化裝備上，"他說道。"這比設想末日場景更有意義。因為在那種情況下，基本上你也是什麼也做不了的。"

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