民調：大多數德國人支持澳洲式未成年人社媒禁令

繼澳洲拟禁止16歲以下未成年人使用社媒之後，一項調查顯示，大多數德國人也支持同樣的禁令。

（德國之聲中文網）一項於周六（11月30日）發布的調查報告顯示，大多數德國公民支持禁止16歲以下未成年人使用社群網站。澳洲政府正在推進通過這樣的一項法律。

該項調查的受訪者大約有2,000名，其中大多數人認為，社群網站對兒童和青少年可能或一定會產生有害影響。

調查結果的具體情況如何？

根據德新社（DPD）看到的YouGov民意調查，約77%的受訪者表示，他們會"完全"或"部分"支持在德國實施類似的法律。

受訪者中，13%表示他們會"完全"或"部分"反對禁令，剩餘的受訪者表示不確定自己的立場。

更高比例的受訪者--82%--"絕對確信"或"部分確信"社群網站在某種程度上對兒童和青少年是不利的。

部分受訪者認為，社群網站平台上的內容是造成有害影響的主要原因，而另一些人更擔心社群網站可能導致成癮。調查顯示，約52%的受訪者認為，這兩個因素同樣重要。

然而，9%的受訪者則表示"確信"或"比較確信"社群網站對青少年的成長沒有任何害處。

是否應該禁止兒童使用社群網站？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

澳洲拟通過什麼禁令？

澳洲政府周四提交議會的這項法律草案，將全面禁止16歲以下兒童使用社群網站。草案中規定，違反禁令者，將面臨最高五千萬澳元（折合3080萬歐元）的罰金。

澳洲出台的這項法律草案規定，即便父母出具同意書，或孩子已經擁有社媒賬戶，均不會被視為例外情況而獲得通融。

該項法律草案規定，由TikTok、Facebook、Snapchat、Reddit、X（原推特）和Instagram等網路科技公司承擔確保身份驗證的責任，而家長或用戶不會因此受到處罰。

不過，這項法律草案在如何執行禁令的具體方法上缺乏詳細說明。禁令通過之後將在一年後生效，在此之前將試行多種執行措施。

在教育、即時通訊、游戲和身心健康領域，提供有益工具的公司，將不會受到禁令的影響。這些公司包括谷歌旗下的YouTube,Classroom, WhatsApp以及Headspace等應用。

批評者擔憂，這項禁令可能會使青少年與現有的線上社交網路隔離，迫使他們轉向一些未經監管、可能對其成長更加有害的網路空間。

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（德新社）

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