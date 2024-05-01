民調：多數美國人視TikTok為中國宣傳工具

路透社和益普索的最新民調結果顯示，大多數美國人認為中國利用TikTok來影響美國公眾輿論。美國參議院此前剛通過新法案，限期TikTok「分家」否則將在美被禁。

（德國之聲中文網）根據路透社和民調機構益普索集團(Ipsos)截至本周二（4月30日）為期兩日的民調，約58%的受訪者認同「中國政府利用字節跳動旗下的TikTok來『影響美國輿論』」的說法。約13%受訪者不同意，其餘受訪者表示不確定或未回答此問題。受訪者中，共和黨支持者比民主黨更傾向於認為中國利用TikTok影響美國輿論。

TikTok稱，該公司已投入超過15億美元來保護數據安全，並且不會與中國政府共享其1.7億美國用戶的數據。該公司去年對美國國會表示，「不會應中國政府要求推廣或刪除內容」。

民調結果公佈後，路透社聯繫TikTok請求置評，但後者未立即回應。

美國總統拜登上周簽署了《TikTok剝離法案》，要求中國母公司字節跳動在限期270天內剝離TikTok的美國業務，否則將面臨禁令。

TikTok誓言將挑戰這一禁令，認為該禁令違反美國憲法第一修正案對言論自由的保護。該平台用戶預計將再次採取法律行動。去年11月，蒙大拿州法院叫停了該州對TikTok的禁令。

美國TikTok用戶2024年3月14日在華盛頓舉行示威活動抗議政府限制TikTok的做法 圖片來源： Lenin Nolly/Sipa USA/picture alliance

民調不反映18歲以下民眾觀點

路透社和益普索的民調結果發現，50%美國人支持禁止TikTok，32%的持反對意見，其餘受訪者表示不確定。該民調只針對美國成年人進行調查，並不反映18歲以下民眾的觀點，後者佔美國TikTok用戶的很大一部分。

根據民調，40歲以上受訪者中約有六成支持禁令，18歲至39歲受訪者中約有四成支持禁令。調查顯示，46%受訪者同意「中國利用TikTok監視美國日常生活」的說法，但中國政府否認這一點。

TikTok在美國可謂無所不在。拜登的競選團隊也將TikTok作為爭取民意的工具。其競爭對手、共和黨人川普则沒有開通TikTok帳號。川普是自創社群網站平台Truth Social的大股東。過去曾誓言封禁TikTok的川普如今公開批評對TikTok的潛在禁令。

民調還顯示，60%的美國人認為，美國政治候選人使用TikTok宣傳競選活動是不恰當的。

拜登簽署的《TikTok剝離法案》規定了2025年1月19日的截止日期，即他任期屆滿的前一天。但若美國總統認為字節跳動在剝離程序方面取得進展，可將截止日期延長三個月。

路透社/益普索的線上民意調查收集了全美1022名成年人的意見，誤差範圍約為3個百分點。

（路透社）

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