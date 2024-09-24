民調：亞太裔選民青睞哈里斯勝過川普

一項新民調顯示，亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）更青睞副總統哈里斯，而非前總統川普，認為哈里斯更能代表其背景和政策觀點。

（德國之聲中文網）據美聯社報導，亞太裔數據（AAPI Data）和亞太裔投票（APIAVote）的一項新調查顯示，約六成亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民（AAPI）對哈里斯持強烈或一定程度好感。相形之下，對川普看法積極的佔三成。

2023年10月，美聯社NORC和亞太裔數據的一項調查中，約半數亞太裔選民對哈里斯持強烈或一定程度好感。對川普看法積極的比例則保持三成不變。

哈里斯的父母來自牙買加和印度。在選戰中，她爭取獲得搖擺州如佐治亞州亞太裔選民的支持。那裡的亞太裔人數在增加。

在最新調查中，半數亞太裔認為哈里斯更好地代表其背景和文化。對川普持這一看法的僅佔一成。

特別是亞洲印度裔選民有七成認為，哈里斯更好地代表其背景和文化。

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一位27歲的華裔美國獨立選民、來自俄克拉荷馬州的哈克爾（Ping Hackl）表示，她打算投票給哈里斯，不過不是因為這位民主黨候選人的種族或性別。"我並不在乎這些。"

哈克爾說，她擔心的是民主的存繼以及分裂可能導致政治暴力。因此，她覺得川普"對國家很危險"。

哈里斯團隊避免強調有望成為「美國首位女總統」

最新民調則顯示，哈里斯的性別可能比她的種族背景更重要。儘管哈里斯的競選團隊避免強調如果她當選，將是美國首位女性總統，但半數亞太裔女性選民表示，哈里斯的女性身份對他們來說極為或非常重要。

在問卷中，亞太裔女性比男性更重視其亞裔或亞裔美國人身份，也更在乎自己的膚色。18-34歲的亞太裔選民特別在乎哈里斯的女性身份。

亞太裔投票（APIAVote）的執行主任克里斯蒂娜‧陳（Christine Chen）表示，一些年輕人組織了比如"南亞裔支持哈里斯"、"華裔美國人支持哈里斯"、"韓裔美國人支持哈里斯"等活動。

調查也顯示，亞太裔選民可能更多地接觸到民主黨的活動組織者。四成表示，去年受到民主黨的"許多"或"一些"接觸。受到共和黨接觸的佔三成。

近來，川普及其共和黨副總統候選人萬斯重提有關亞裔美國人及其飲食的陳舊成見，擴大了俄亥俄州海地移民吃寵物的錯誤傳言。而對亞太裔選民而言，總體上，種族議題十分重要。七成亞太裔選民表示，不會投票給在種族主義或歧視上觀點相異的候選人。這意味著種族議題的重要性超過了經濟。

看好川普的亞太裔選民

不過，也並非所有亞太裔選民都對川普持消極看法。馬季華（Jihua Ma，音譯）來自中國，今年45歲，已加入美國國籍，如今生活在波士頓。他傾向於支持共和黨，2020年投票給了川普。他感到，川普仍是最有效率的領導人。

"我承認他很刻薄，有時候發布刻薄的圖文"，馬說道。"我在選一個運作這個國家的人，而不是一個朋友，一個好人。"

馬希望選一個解決通膨和邊境管控的人。他對哈里斯在這方面的提議不滿意。"我覺得她的政策沒有穩固的平台"，他說道。他還表示，想不起哈里斯任副總統或加州參議員期間有何建樹。

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川普仍有可能在亞太裔選民中取得進展，不過，目前兩位候選人之間的差距相當大。亞太裔數據（AAPI Data）創始人、執行主任拉馬克裡什南（Karthick Ramakrishnan）表示，共和黨可以爭取亞太裔選票的議題是經濟和打擊犯罪。"這也是哈里斯試圖通過一些提議來消除對她的批評的方面。"

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