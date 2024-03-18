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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

民主進步黨

在中文語境下，一般指台灣的民進黨。該黨是台灣的主要政黨之一，也是繼日治時代的台灣民眾黨之後第一個實際參政的台灣本土政黨。

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即時新聞

2024年3月18日

太陽花學運十年後 台灣年輕人仍有感嗎？

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深度報導

圖為金門海邊的反登陸防禦裝置。（資料照）

不只禁限制水域 兩岸治權爭議有哪些？

不只禁限制水域 兩岸治權爭議有哪些？

中國漁民在金門、廈門水域落海死亡事件，再度將台海管轄權爭議推上風口浪尖。中國國台辦早前駁斥台灣單方面劃分的禁限制水域不存在，否認多年來互不越界的默契。究竟兩岸之間的「灰色地帶」還有哪些？
政治2024年2月21日
金門為台灣面對中國的最前線。圖為用來紀念古寧頭戰役的金門古寧頭牌樓（資料照）

金門翻船案升高兩岸衝突？學者：互有默契

金門翻船案升高兩岸衝突？學者：互有默契

中國漁船遭台灣海巡驅離導致漁民落海死亡後，中方宣佈在廈金海域常態化執法巡查；台媒報導，19日便有4艘中國執法船舶在該地區出沒。對此，學者認為，中國雖不希望衝突升溫，但仍須對此做出「姿態」。
政治2024年2月19日
Taiwan Verteidigungsministerium Überwachung

金門翻船事件後 中國要加強"常態化執法巡查行動"

金門翻船事件後 中國要加強"常態化執法巡查行動"

上周，一艘中國快艇遭台灣海巡署追緝時，船隻翻覆造成兩人死亡的事件發生後，中國方面加強了對相關水域的監控。
政治2024年2月18日
台灣官方7日突宣佈禁止旅行社組團前往中國觀光。圖為2018年桃園機場畫面（資料照）

台灣禁團客赴中旅遊　業者：變成鬥爭武器

台灣禁團客赴中旅遊　業者：變成鬥爭武器

台灣觀光署在春節前夕突拋震撼彈，以當前不適合台灣民眾前往中國旅遊為由，即日起禁止旅行社組團前往中國，讓業者批評政府選前承諾跳票；中國國台辦則稱台方「出爾反爾、政治操弄」。
政治2024年2月8日
Taiwan | Präsidentschaftswahlen

德語媒體：選舉過後 台海局勢漸趨緩和？

德語媒體：選舉過後 台海局勢漸趨緩和？

民進黨人賴清德當選台灣總統後，台海局勢將如何發展？亞洲盃小組賽，中國男足以「零進球」，提前出局，習近平的足球強國夢是否面臨挑戰？這些都是德語媒體所關注的話題。
媒體2024年1月29日
台灣前總統馬英九1月10日接受德國之聲採訪

客座評論：「馴服利維坦」與馬英九的「海棠血淚」

客座評論：「馴服利維坦」與馬英九的「海棠血淚」

華裔德籍漢學家呂恆君認為，台灣前總統馬英九在大選前的訪談中就兩岸關係「必須相信習近平」的論斷，是對蔣經國政治遺產的忠實繼承，其中不乏充滿悲憫與希冀的深厚人性。如何回應中國大陸，好比文明世界如何馴服極權主義這頭「利維坦巨獸」。
政治2024年1月29日
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台灣前總統馬英九專訪

台灣大選在即，前總統馬英九接受DW專訪。去年才訪中的馬英九反覆強調，他8年任內台海平靜無波，現在的備戰思維恐帶來災難。他也提到了兩岸統一的條件就是和平跟民主，要由人民決定，並強調要試圖說服北京，「以武力作為最後的手段，可能永遠也得不到台灣。」
政治2024年1月10日09:19 分鐘