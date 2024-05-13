比亞迪計劃在歐洲建立第二家裝配廠

繼去年底宣佈在匈牙利創建第一個電動車生產基地之後，比亞迪日前再次宣稱有意在歐洲建立第二家裝配廠。在歐盟調查中企電動車補貼以及關稅懲罰呼之欲出的背景下，在當地生產既可以繞開關稅難題，又給歐洲帶來就業機會。

（德國之聲中文網）比亞迪歐洲區董事總經理Michael Shu上周在英國《金融時報》舉辦的未來汽車（Future of the Car）大會上表示，該公司將考慮於2025年在歐洲建立第二家裝配廠，將以低於2萬歐元的價格在歐洲推出海鷗型電動汽車。比亞迪希望到本世紀末成為歐洲領先的電動汽車供應商。

路透社指出，電動汽車的成本一般比同類燃油汽車高出約三分之一，主要是因為電池成本過高，這使得生產相應便宜的汽車實現起來相當困難。

去年12月比亞迪宣佈在匈牙利東南部城市塞格德建設新能源乘用車生產基地，成為首個在歐盟地區建設乘用車工廠的中國車企。

去年10月，比亞迪的乘用車業務首次進入匈牙利市場——在匈牙利首都布達佩斯開設了兩家門店，展示並銷售BYD ATTO 3（元PLUS）、海豚和海豹三款純電車型。

目前包括寧德時代、億緯鋰能、欣旺達在內的多家中國電池廠商也紛紛宣佈在匈牙利投資建廠。目前匈牙利動力電池產量排名居全球第四。

匈牙利已經成為中國重要的貿易夥伴。上周，中國國家主席習近平剛剛訪問了該國。兩國共簽署了18項協議。匈牙利將於今年下半年接任歐盟理事會主席國。會見前，習近平表示，這是改善歐中關係的契機。

奧爾班執掌的匈牙利右翼政府採取與德國等其他歐盟國家不同的戰略，後者希望減少對中國的依賴。去年10月，歐盟宣佈正式開展對對中國進口純電動汽車的反補貼調查，以決定是否開征反傾銷關稅。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

上周，歐盟委員會主席馮德萊恩在柏林再度表示，歐洲必須阻止中國向歐盟市場提供享有大量補貼的電動車。她說：「公平競爭很好。我們不喜歡的是，我們的市場充斥著獲得大量補貼的中國電動車。我們必須解決這個問題，我們必須保護我們的工業。」

今年5月初，歐盟執委會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯在接受美國政治新聞網Politico採訪時表示，歐盟執委會對中國電動汽車啟動的反補貼調查正取得進展。他同時暗示歐盟可能在今年暑假之前就開征反補貼關稅。

6月9日歐洲議會大選即將舉行。東布羅夫斯基斯在被問到是否會在歐洲議會大選前後宣佈臨時措施時沒有直接回答，他表示無法「預先宣佈具體日期」，而且法律框架「設定了我們必須尊重的時限」。

根據歐盟相關法律，歐盟啟動調查9個月之後的7月4日將是出台包括關稅或配額在內臨時措施的最後期限。

汽車製造業是歐洲眾多工業中最備受推崇的一環——法新社報導將其形容為「皇冠上的寶石」。歐洲有1400萬人直接或間接受僱於汽車製造業，相當於歐盟就業人口6.1%。

智庫榮鼎集團（Rhodium Group）近期發布一份研究報告指出，歐盟即將對中國電動車加徵的臨時關稅可能在15%至30%之間，但這遠不足以阻擋中國電動車向歐洲製造商發出的挑戰。

報告稱，要阻擋中國電動車巨企比亞迪這樣的強勁競爭對手進入歐洲市場，歐盟必須加徵45%至55%的臨時關稅。

DW記者現場直擊比亞迪電動車登陸歐洲 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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