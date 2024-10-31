比亞迪季度營收首次超過特斯拉

比亞迪今年第三季度的營業收入為2011億元人民幣（282億美元），特斯拉上周公佈的同類數字為252億美元。

（德國之聲中文網）中國電動汽車製造商比亞迪周三公佈的季度營收顯示，今年第三季度，比亞迪的季度營收首次超過全球競爭對手特斯拉。

特斯拉上周公佈了第三季度252億美元的營收，同期利潤為22億美元，較去年同期增長17%。

一份提交給香港證券交易所的文件顯示，比亞迪今年第三季度的營業收入為2011億元人民幣（282億美元），比去年同期增長24%。文件顯示，比亞迪當季淨利潤為116億元人民幣（16億美元），比去年同期相比增長11.5%。

不過，由於比亞迪銷售的車型也包括混合動力車型，所以特斯拉仍領先全球純電汽車銷量。

比亞迪的增長主要得益於混合動力車型，其銷量增長超過75%，達到 685830輛。根據路透社的計算，由於中國競爭激烈，比亞迪純電動汽車銷量下降2.7%至443426輛。

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比亞迪九成以上的銷售在中國實現

比亞迪目前90%的產品在中國銷售，在中國的市佔率超過三分之一。儘管歐洲決定對中國電動車加徵關稅，但中國汽車製造商依舊對打入歐洲市場躍躍欲試。今年第三季度，比亞迪在歐洲銷售了近95000輛汽車，比去年同期增加了約三分之一。

法新社和路透社都指出，比亞迪及其中國同行在本土市場最初的快速銷售增長部分得益於北京的慷慨補貼。

但歐盟表示，中國企業享受的廣泛政府支持導致了不公平競爭。歐盟調查發現，北京的補貼削弱了競爭對手。

歐盟周二宣佈將對中國電動汽車徵收高達35.3%的額外關稅，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯將此舉描述為"捍衛公平的市場行為和歐洲工業基礎"。在歐洲之前，美國和加拿大已經將中國電動汽車的關稅提高到100%。

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（法新社、路透社）

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