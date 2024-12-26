比亞迪外包商金匠駁斥「奴役勞工」指控

（德國之聲中文網）巴西勞工部門本周三（12月25日）表示，比亞迪在巴伊亞州的工廠工地上，163名中國工人遭遇「奴役式用工」。比亞迪隨後發表聲明稱已終止與雇傭這些工人的分包商合作，並正在配合相關部門對此事進行調查。

金匠微博發聲駁斥「奴役」指控

本周四（12月26日），金匠集團巴西分公司在其官方微博賬戶上發帖表示：「…近期遭到巴西當地勞工部門頻繁密集檢查。因文化差異，其誘導性的問詢加上語言翻譯理解的偏差，勞工部門新聞發布的訊息很多表達不準確，尤其是表述金匠的員工被『奴役』，被『解救』，與事實完全不符，我們的員工希望自己站出來講出真實的情況，並願意接受任何媒體的採訪和詢問。」

「工人聯名信」

在這篇帖文下，金匠集團還發布了一段影片，影片中一大群中國工人坐在椅子上面對鏡頭，最前面兩名工人站立，手裡拿著稿子，對著鏡頭宣讀了一封據稱是由工人聯合簽署的「員工聲明」信件。

信件以第一人稱講述，稱自己是「金匠公司的中國籍員工…遵紀守法，努力工作，」並表示：「給扣上了『奴隸』的帽子，讓我們感覺人格收到了侮辱，人權受到了侵犯。」

比亞迪巴西外包施工企業被指奴役超百名中國工人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

針對此前巴西勞工部檢察員表示的「工人護照被扣押」一事，信中解釋說107名工人上交護照是為了金匠為其統一辦理臨時身份作證，公司代為收集保管。勞工部門發現櫃子裡護照「誤以為統一沒收…限制人身自由，被非法奴役。」

在提到勞工部門要強制金匠公司與其解除合同，並將其遣返回國時，工人表示「萬分震驚，無法理解，嚴重屈辱了尊嚴。」並在信件最末表示「熱愛金匠公司，珍惜工作，願意繼續留在巴西。」

金匠集團將信件以及員工簽名蓋手印等頁均上傳了微博。

微博網友評論不一，有稱「西方蓄意抹黑」，即被網友回復「什麼時候巴西也是西方了」。網友「Moche70434」問「沒問題，比亞迪能跟你解除合同？」網友「Valen_zhow」回復「『文化差異』，是996文化嘛」，另有網友呼籲拍員工讀稿件影片不如直接上工作環境影片更有說服力。

比亞迪公關稱「蓄意抹黑」

金匠集團的駁斥聲明被比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛轉發並評論：「欲加之罪，何患無辭」。並稱：「在抹黑中國品牌、抹黑中國，以及企圖破壞中巴友誼的事情上，見識了境外相關勢力如何惡意關聯、蓄意抹黑，國內部分自媒體如何裡應外合。」

當路透社就金匠集團的聲明及相關情況向比亞迪詢問時，比亞迪一名代表引導其查看李雲飛微博內容。金匠集團則未對路透社的置評請求作出回應。

本周三（12月25日），中國外交部發言人毛寧表示，中國駐巴使領館已與巴西方面溝通，核實情況並妥善處理相關事宜。

巴伊亞州的新工廠是比亞迪在巴西擴大生產的重要一步，計劃2024年或2025年初投產，年產能15萬輛汽車。巴西計劃於2026年7月將進口電動車的關稅從目前的18%提高至35%。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(綜合報導)

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